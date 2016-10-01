التفاصيل الكاملة لتسجيل مسرب لجون كيري : كان علينا قصف النظام السوري بعد استخدامه الكيماوي .. و يمكن للسوريين إخراج الاسد من السلطة عبر الانتخابات !

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال خلال اجتماع مع عدد صغير من المدنيين السوريين وشخصيات أخرى إنه فقد الحجة داخل إدارة الرئيس باراك أوباما لدعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء إراقة الدماء في سوريا بسبب التهديد باستخدام القوة العسكرية.

وأضافت الصحيفة أنها حصلت على تسجيل صوتي للاجتماع الذي استمر 40 دقيقة في مقر البعثة الهولندية بالأمم المتحدة في 22 سبتمبر أيلول.

وقالت إنه كان من بين المشاركين الذين بلغ عددهم نحو 20 شخصا ممثلون لأربع جماعات سورية توفر خدمات التعليم والإنقاذ والإسعافات الطبية في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة المسلحة ودبلوماسيون من ثلاث أو أربع دول.

وعُقد الاجتماع بعد أيام من انهيار هدنة كان كيري قد تفاوض عليها مع روسيا وتعرض مناطق تسيطر عليها قوات المعارضة بمدينة حلب السورية لغارات جوية عنيفة في الوقت الذي رفضت فيه موسكو وحكومة الرئيس بشار الأسد نداء أمريكيا لوقف الغارات.

وقالت الصحيفة إن كيري شكا مرارا من أن جهوده الدبلوماسية لا تحظى بدعم بسبب تهديد خطير باستخدام القوة العسكرية.

وقال كيري في تسجيل صوتي بُث على موقف الصحيفة على الانترنت “أعتقد أنكم تنظرون إلى ثلاثة أشخاص أو أربعة أشخاص في الإدارة يدافعون كلهم عن استخدام القوة وقد فقدت الحجة. “إننا نحاول انتهاج الدبلوماسية وأعرف إنه أمر محبط. لن تجدوا أحدا أكثر شعورا بالإحباط منا.”

وأعرب كيري خلال الاجتماع الذي تم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تعاطفه مع مطالب السوريين أن تتدخل الولايات المتحدة عسكريا في ظل الضربات الجوية السورية والروسية ضد المدنيين.

وقال: “الأميركيون لا يوافقون على إرسال الشباب للقتال في الخارج خاصة أننا نقاتل في عدة أماكن في العالم لعقود، هذا قد يغضبكم لكنها الحقيقة، المعارضة هناك وهي تفعل ما بوسعها ونحن ندعمها”.

وقال كيري: “أعتقد أن ما بين 3 إلى 4 أشخاص في الإدارة الأميركية كانوا مع فكرة التدخل العسكري لكنني فقدت الحجة. دافعت عن استخدام القوة ووقفت وأعلنت أننا ذاهبون لمهاجمة الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيماوية”K في إشارة للحديث الذي دار في البيت الأبيض قبل خطاب للرئيس باراك أوباما، قال فيه إن القوات السورية تجاوزت الخط الأحمر.

وانتقد كيري الكونغرس لفشله في دعم هذه الضربة العسكرية آنذاك، قائلا: “خلاصة القول هي أن الكونغرس رفض حتى التصويت للسماح بذلك، ولهذا فإن التدخل العسكري الجديد سيكون من الصعب تحقيقه والحصول على مواققه عليه”.

وأشار الوزير إلى أن القيود القانونية الدولية والدفاعات الجوية المحلية من أهم الأسباب التي تجعل التدخل العسكري الأميركي غير مجد، وقال: “نحن نحترم القانون الدولي والروس لا يفعلون، لا يمكننا التدخل عسكريا دون قرار من مجلس الأمن وأنتم تعرفون صعوبة تمرير ذلك”.

واقترح كيري أن يمثل اللاجؤون السوريون “يوما ما” عاملا مهما في إخراج الأسد من السلطة، إذا أتيحت لهم فرصة التصويت في انتخابات رئاسية، وقال: “الأسد يخشى ذلك، هذا ما علمناه من مصادرنا الاستخباراتية”.

من جهته، لم ينف المتحدث باسم الخارجية الاميركية جون كيربي صحة التسجيل الذي حصل في نيويورك خلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن كيربي قوله “لا يريد كيري التعليق على هذه المحادثة الخاصة، والفرصة كانت سانحة له للقاء هذه المنظمة التابعة لسوريين والاستماع الى ما يقلقهم والتعبير لهم عن هدفنا المستمر المتمثل بوضع حد لهذه الحرب الاهلية”.

ويشير كيري في التسجيل, بحسب الصحيفة, الى اعتماده “الخطاب الهجومي”، محملاً الكونغرس “مسؤولية رفض استخدام القوة ضد النظام السوري”.

وبين كيري للمدنيين “نحن نحاول مواصلة الخطوات الدبلوماسية، وأتفهم أن يكون ذلك محبطا. ليس هناك احد محبط أكثر منا”.

وقالت الصحيفة إن شخصا غير سوري حضر الاجتماع هو الذي قدم التسجيل وأضافت أن عدة مشاركين آخرين في الاجتماع أكدوا صحته.

وأضافت أن عدة أشخاص في الاجتماع ضغطوا على كيري بشأن ما وصفوه بتناقضات في السياسة الأمريكية.

أما السوريون الذين كانوا متواجدين في الاجتماع فعبروا عن شعورهم بالاحباط بعد سماع كيري، وقالوا إنهم فقدوا أي أمل بإدارة أوباما الحالية، وقال الناشط “مصطفى السيوفي” إن أمريكا تقول لنا”قاتلوا لأجلنا في حين أننا لن نقاتل لأجلكم” وتابع السيوفي بحسب نيويورك تايمز “كيف يمكن قبول ذلك؟.. إنه أمر لا يصدق”.

وفي تسجيل آخر يظهر صوت فتاة سورية تقول الصحيفة انها “مرسيل شحوارو” تسأل كيري عن عدد السوريين الذين يجب أن يقتلوا حتى تقوم إدارته بعمل جاد، بعد استخدام النظام للسلاح الكيماوي وتدميره للمستشفيات ماالذي يمكن أن ينهي ذلك؟ ليجيب كيري بأن لامبالاة بشار الأسد قد تدفع الإدارة إلى التفكير بخيارات أخرى، لكنه استدرك بالقول بأن أي تدخل عسكري أو تسليح للثوار “سيأتي بنتائج عكسية”.

وأضافت الصحيفة أن كيري رد قائلا إن “عدم اكتراث الأسد بأي شيء” قد يدفع إدارة أوباما إلى التفكير في خيارات جديدة ولكنه قال أيضا إن “أي جهود أمريكية أخرى لتسليح المعارضة أو الانضمام للقتال قد تؤدي لنتائج عكسية.”

وقالت الصحيفة إن جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية امتنع عن التعليق على ما وصفه بلقاء خاص. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بشكل فوري على طلب من رويترز للتعليق.

ليست المرة الأولى

التسريبات التي نشرتها الصحيفة الأمريكية ليست الأولى من نوعها حيث سبق أن سربت تهديدات لكيري لعدد من الناشطين السوريين في شهر شباط الماضي، للمزيد اضغط هنا، بأن روسيا ستسحق “المعارضة” خلال 3 أشهر إذا لم توافق هيئة المفاوضات على حضور مؤتمر جنيف، لتأتي التسريبات الجديدة وتفضح الحالة المتردية لإدارة أوباما أمام روسيا والتي عبر عنها كيري بكلمات مثل “الإحباط” و”اليأس”.

وكان الكثير من المحللين استهجنوا سؤال “جون كيري” وزير الخارجية الأمريكية “ماهو البديل؟” بعد عقد اتفاقه الأخير حول الهدنة مع نظيره الروسي “سيرغي لافروف”، فالسؤال جاء بعد تأكيده في مرات سابقة عن وجود خطط بديلة لديه إذا لم تتعاون روسيا في البحث عن حل سياسي،

ويبدو جلياً أن كيري نفسه يدرك منذ البداية أن لا وجود لهكذا خطط وكذلك الروس والجميع، كما أن بعضهم رأى في السؤال غدراً بالسوريين وتنكراً لما تتبجح به إدارة أوباما، فكيري يعلم تماماً، كما يظهر في التسجيلات، أن ما يفتقده في حواراته مع لافروف ليس الخطط البديلة فقط، بل أيضاً هو لا يملك أية أوراق أخرى للضغط على الروس، ومع ذلك لم يتورع يوماً عن الضغط على المعارضة وتهديدها بقطع المساعدات وتقديم الوعود تلو الوعود للسوريين.

عذر قانوني !

وبالعودة للتسريبات الصوتية يحاول جون كيري إظهار تعاطفه مع ما يشعر به السوريون من إحباط بسبب سياسة البيت الأبيض من جهة، ومن جهة أخرى يحاول تبرير هذه السياسة، كقوله إن أمريكا ليس لديها العذر القانوني للتدخل العسكري بينما روسيا تمت دعوتها من قبل نظام الأسد، علماً أن أوباما لطالما ردد جملته، المفضلة عنده، عن فقدان بشار الأسد لشرعيته وعن ضرورة رحيله.

حزب الله ليس عدونا!!

وعن قوات حزب الله وباقي الميليشيات العراقية والأفغانية التابعة لإيران والتي تشارك بالحرب على السوريين، وضح كيري موقف بلاده منها فهم لا يعتبرونها خطراً عليهم وبالتالي لا ينوون التعرض لهم أو العمل على هزيمتهم،

اذ في نقطة معينة بالجلسة تحدث كيري بعبارات قوية عن موقف بلاده من مختلف الفرقاء في سوريا، فهو يريد من الثوار مشاركة بلاده في حربها على تنظيم “الدولة / داعش” وجبهة “فتح الشام”، التي يصر على تسميتها بالقاعدة، لأنهم بحسب قوله يمثلون خطراً عليهم،

أما قوات حزب الله فإدارته لن تساعد هؤلاء الثوار في حربهم معها، لأن هذه القوات لا تستهدف أمريكا ولا تشكل خطراً عليها، بمعنى آخر فالإدارة الأمريكية لن تساهم في مواجهة نظام بشار الأسد أو ميليشيات إيران.

كما عاد كيري بشكل متناقض وأقرب للكوميديا السوداء للحديث عن انتخابات نزيهة وإمكانية اللاجئين جميعاً الاشتراك بهذه الانتخابات التي ستفضي برأيه إلى إخراج الأسد، وبشكل مضحك عبر في الوقت ذاته عن قناعته بان روسيا وبشار الاسد لن يذهبوا لمثل هذه الانتخابات إذا لم يضمنوا نجاح بشار.

(SKYNEWS-REUTERS)

شام تايمز

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