زاخاروفا محذرة واشنطن: العدوان المباشر على القوات السورية سيؤدي لتغيرات مزلزلة .. روسيا : احتمال تسليم أنظمة دفاع جوي للمعارضة السورية سيكون نهجا غير بناء بالمرة

تتصاعد وتيرة الحرب الكلامية والتهديدات العسكرية المباشرة العلنية بين روسيا وأمريكا عقب انهيار “الهدنة” في سوريا، فبعد أن وجهت واشنطن تحذيراً مبطناً لروسيا لوحت فيه باستخدام الخيار العسكري، ردت موسكو اليوم بتهديد مباشر مفاده “أن أي عدوان أمريكي مباشر على نظام الأسد سيؤدي إلى نتائج كارثية على منطقة الشرق الأوسط”.

كارثة في الشرق الأوسط

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أي “عدوان أمريكي مباشر على نظام الأسد سيؤدي إلى تحولات مزلزلة فظيعة. ليس على أراضي هذا البلد فقط، وإنما أيضا في المنطقة”.

وقالت زاخاروفا خلال برنامج “حق المعرفة” على قناة ” TV Center إن اعتداء الولايات المتحدة المباشر ضد سلطات دمشق وجيش النظام سيؤدي “إلى تحولات تكتونية مريعة” في الشرق الأوسط بحسب ما أوردت “روسيا اليوم”.

وأوضحت الناطقة باسم الخارجية الروسية:” تكمن مهمتي في شرح لماذا من المهم جدا البقاء في مسار الاتفاقات، إذا بدأ عدوان أمريكي مباشر ضد دمشق والجيش السوري فسيؤدي ذلك الى تحولات مرعبة ليس على هذه الدولة فحسب بل وعلى المنطقة بأسرها”.

كما توقعت زاخاروفا أن يؤدي “تغيير النظام إلى ما هو أبعد من فراغ السلطة، وهو الفراغ السياسي الذي سيمتلئ على الفور “بالمعتدلين” الذين في حقيقة الأمر ليسوا إلا إرهابيين من كل الأصناف والأشكال والذين لا يمكن فعل أي شيء تجاههم. نحن نعرف أن الجيش العراقي شكل لاحقا أساسا لداعش على الأرض، وكل من تحاربه روسيا والائتلاف، تعود جذوره إلى هناك” على حد وصفها.

هجمات إرهابية واكياس جثث

تصريحات موسكو جاءت رداً على تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جون كيربي، حيث وجه تحذيراً مبطناً قال فيه “إنه من الممكن أن يفقد سلاح الجو الروسي طائرات في سوريا، ويعود عسكريون روس إلى بلادهم من سوريا في “أكياس الجثث”، ويمكن أن تتعرض مدن روسية لهجمات إرهابية في حال رفضت روسيا التعاون مع الولايات المتحدة في سوريا.

كما لوح وزير الخارجية الأميركي جون كيري بوقف المحادثات مع روسيا بشأن سوريا حيث قال “إن من الصعب مواصلة المفاوضات مع روسيا، وأضاف أن الوقت حان للنظر في خيارات بديلة”، مؤكداً “نحن على وشك تعليق المحادثات لأنه بات من غير المنطقي وسط هذا القصف الذي يجري، أن نجلس ونحاول أن نأخذ الأمور بجدية”.

وكشف مساعد وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن أن الرئيس باراك أوباما طلب من جميع وكالات الأمن القومي الأمريكي بحث كافة الخيارات بخصوص سوريا، وقال “نحن ندرس خيارات أخرى للتوصل إلى هدفنا المتمثل في إنهاء “الحرب الأهلية” وبداية التحول السياسي في سوريا”.

وتواجه روسيا انتقادات واتهامات دولية لاسيما الولايات المتحدة حول قيامها باستهداف عدة مناطق للمعارضة، ولاسيما حلب، وسط مطالبات دولية لها بممارسة “ضغوطات” على النظام من أجل وقف قصف المناطق السكنية في حلب.

روسيا : احتمال تسليم أنظمة دفاع جوي للمعارضة السورية سيكون نهجا غير بناء بالمرة

وصفت موسكو, امكانية تسليم المعارضة السورية المسلحة أنظمة دفاع جوي بأنه “غير بناء “, وذلك بعد دراسة واشنطن خيار تزويد المعارضة باسلحة نوعية وترجيحاتها بقيام دول الخليج بتسليح المعارضة بصواريخ مضادات للطائرات, بسبب انهيار وقف اطلاق النار في سوريا.

وذكرت وكالة الانباء (رويترز) ان وكالة الإعلام الروسية نقلت عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله إن “احتمال تسليم أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف للمعارضة السورية سيكون نهجا غير بناء بالمرة , لأن هؤلاء الناس الذين دربهم وسلحهم الأمريكيون سيفعلون في نهاية المطاف نفس ما حدث في 11 أيلول (2001) في نيويورك”.

وجاء ذلك في وقت تدرس واشنطن خيار استخدام القوة العسكرية ضد النظام في سوريا، أو تزويد المعارضة بأسلحة نوعية جديدة، بهدف وقف الهجوم الروسي على حلب.

وكان مسؤولون امريكيون رجحوا, يوم الاثنين الماضي, قيام دول الخليج بتسليح المعارضة السورية بصواريخ مضادات للطائرات للدفاع عن نفسهم في مواجهة طيران النظام وروسيا, وذلك بسبب انهيار اتفاق وقف اطلاق النار الأخير في سوريا. الأمر الذي لاقى عدم ترحيب من الجانب الأمريكي.

وسبق ان أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر أن واشنطن لا ترغب في أن يضخ أحد المزيد من الأسلحة للاستخدام في الصراع. مشيرا الى أن النتيجة لن تكون سوى التصعيد “في قتال مروع”, وأن الأمور قد تتحول من “سيئ الى أسوء بكثير”.

من جانب آخر, اعتبر بوغدانوف أن “مزاعم” الولايات المتحدة بأن روسيا تهاجم المعارضة خلال ضرباتها الجوية في سوريا “لا أساس لها”.

وتواجه روسيا انتقادات واتهامات دولية ولاسيما الولايات المتحدة حول قيامها باستهداف عدة مناطق للمعارضة المعتدلة وخاصة في حلب, وسط مطالبات دولية لها بممارسة “ضغوطات” على النظام السوري من اجل وقف اعمال القتال والعنف.

شام تايمز

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