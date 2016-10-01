تشيلسي يستعيد توازنه بثنائية في هال سيتي

خرج تشيلسي من مباراته أمام مضيفه هال سيتي فائزا بثنائية نظيفة اليوم السبت على ملعب “كاي سي ستاديوم” ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي تشيلسي ويليان (61) ودييجو كوستا (67)، ليرتفع رصيد البلوز إلى 13 نقطة تصعد به مؤقتا للمركز السادس، فيما توقف رصيد هال سيتي عن النقطة السابعة في المركز الخامس عشر لحين نهاية الجولة.

أبرز التغييرات على تشكيلة تشليسي في المباراة كانت جلوس الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش على مقاعد البدلاء، حيث لعب الإسباني سيزار أزبيليكويتا في موقعه الأصلي كظهير أيمن فيما شارك مواطنه القادم من فيورنتينا الإيطالي ماركوس ألونسو كظهير أيسر.

وفي ظل تواصل غياب جون تيري وكيرت زوما بسبب الإصابة، شكّل جاري كاهيل ودافيد لويز قطبي الدفاع خلف لاعب الارتكاز الفرنسي نجولو كانتي، فيما شارك النيجيري فيكتور موسيس أساسيا وشكل المثلث الهجومي مع البلجيكي إيدن هازارد والبرازيلي ويليان وراء رأس الحربة الإسباني دييجو كوستا.

أما الفريق المضيف، فغاب عنه الظهير المصري أحمد المحمدي بسبب طرده في المباراة الأخيرة أمام ليفربول، وشارك ديميرسي مبوكاني في خط الهجوم إلى جانب النرويجي أداما ديوماندي على حساب الأوروجوياني أبيل هرنانديز.

الفرصة الأولى في المباراة جاءت لمصلحة هال سيتي عندما احتسبت له ركلة حرة انبرى لها الأسكتلندي روبرت سنودجراس وسددها لتصطدم بحائط الصد البشري وتغير اتجاهها لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أبعدها بأعجوية إلى ركنية في الدقيقة الرابعة.

وانتظر تشيلسي حتى الدقيقة 17 ليشكل خطورة على مرمى هال سيتي عندما انطلق ويليان من الجهة اليمنى وأرسل كرة خطيرة مواجهة للمرمى لم يتمكن كوستا من اللحق بها.

استمر سنودجراس في إزعاج دفاع تشيلسي خصوصا من الناحية اليسرى، وفي إحدى المناسبات رفع عرضية مميزة أمام مرمى تشيلسي ارتقى إليها 3 لاعبين دون أن يلحق أحدهم بها في الدقيقة 20، ثم طالب لاعبو تشيلسي بركلة جزاء بعدما سقط موسيس داخل المنطقة بعد تدخل من ديوماندي لكن الحكم قرر استمرار اللعب.

وفي الدقيقة 37 أحدث لاعبو هال سيتي إزعاجا في منطقة جزاء تشيلسي وصلت على إثرها الكرة إلى ديفيد ميلر الذي سدد في أقدام المدافعين، وقبل نهاية الشوط الأول وضع لاعب وسط هال سيتي جاك ليفرمور زميله رايان ماسون في موقف جيد بوسط الميدان، لينطلق الأخير بالكرة وسدد كرة مميزة صدها كورتوا باقتدار.

انطلق تشيلسي في الشوط الثاني باحثا عن هدف التقدم، وبعد تسديدة خجولة من ماركوس ألونسو، تحرر هازارد من الرقابة ووجه كرة صاروخية أبعدها الحارس مارشال ببراعة إلى ركنية في الدقيقة 48.

وواصل تشيلسي ضغطه على مرمى هال سيتي بلا هوادة، وفي الدقيقة 58 مرر كانتي كرة مميزة إلى كوستا الذي راوغ الحارس مارشال قبل أن يسدد كرة نحو المرمى اصطدمت بقدم ليفرمور قبل أن ترتطم بالقائم الأيسر، وتابع كانتي الكرة فوق المرمى رغم ابتعاد الحارس.

وجاء الفرج لتشيلسي في الدقيقة 61 عن طريق ويليان الذي استلم الكرة من كوستا ورواغ قبل أن يسدد كرة متقنة بيمينه تهادت في الشباك دون أن يتحرك مارشال من مكانه ليتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

وأجرى مدرب هال سيتي مايك فيلان تبديلا بإخراج ديوماندي وإشراك شون مالوني دون أن يتغير الحال، وأنقذ مارشال كرة جديدة لكوستا الذي سرعان ما أضاف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 67 عندما اخترق الصربي نيمانيا ماتيتش من المنتصف قبل أن يسدد في قدم المدافع ليلتقط كوستا الكرة ويسدد من اللمسة الأولى على يسار مارشال.

أقحم هال سيتي مهاجمه هرنانديز بدلا من لاعب الوسط هنريكسن في محاولة لتسجيل الهدف الأول، وفي المقابل، خرج هازارد من الملعب مفسحا المجال أمام أوسكار، واحتسبت ركلة حرة لتشيلسي أرسل من خلالها ويليان الكرة داخل منطقة الجزاء إلى كوستا الذي أطاح بها بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 89، انسل ماركوس ألونسو من الجهة اليسرى ومرر كرة سريعة نحو منطقة الجزاء سددها البديل بيدرو رودريجيز بتسرع من اللمسة الأولى بمحاذاة القائم الأيمن في الدقيقة 89.

وبذلك الفوز استعاد تشيلسي توازنه مجددا بعد خسارته في الجولتين الماضيتين أمام ليفربول وأرسنال.

كووورة

شام تايمز

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