القوات التركية تقصف 10 أهداف لتنظيم ” داعش ” في ريف حلب الشمالي

قصفت القوات المسلحة التركية، السبت، بالمدفعية الثقيلة والدبابات وراجمات الصواريخ، 10 أهداف لتنظيم “الدولة الاسلامية”، في الريف الشمالي لمحافظة حلب بسوريا، في إطار عملية “درع الفرات”.

وفي بيان لها حول تطورات عملية “درع الفرات” حتى الساعة السابعة (04.00 تغ) من صباح اليوم، قالت رئاسة الأركان العامة التركية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوة المهام الخاصة في الجيش السوري الحر وعناصر “الدولة” في قرى “العويشية” و”الجبّان” و”تل عطية”، و”تل عيشة” في الخط الواصل بين اعزاز والراعي.

وأشار البيان إلى أن قوات المعارضة السورية تمكنت من السيطرة على قرى “العويشية” و”الجبّان” و”تل عطية”، إلى حد كبير وتعمل على إزالة الألغام والمتفجرات التي زرعها التنظيم في القرى المذكورة، لبسط السيطرة الكاملة عليها.

وأضاف أن القوات التركية قصفت 10 أهداف لـ”الدولة”، مستخدمة 33 قذيفة مدفعية و40 صاروخاً و20 قذيفة دبابة، ما أسفر عن تدمير 4 عربات مسلحة و5 خيم، بالإضافة إلى مقر قيادي للتنظيم.

وبينت رئاسة الأركان، أنه منذ بدء عملية درع الفرات في 24 أغسطس/آب الماضي وحتى الآن، تم استهداف ألف و578 هدفاً للتنظيم، استخدمت خلالها 6 آلاف و62 قذيفة مدفعية، وألفان و270 قذيفة أطلقت من خلال الدبابات بينها صواريخ ومدافع هاون.

كم تم خلال الفترة نفسها، تفكيك 28 لغماً و993 قنبلة مصنوعة يدوياً.

من جهتها، شنت قوات التحالف الدولي غارتين على مواقع “الدولة” في حلب، أدت إلى مقتل عنصر منه وتدمير عربتين تابعتين له.

(ANADOLU)

شام تايمز

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