كلوب يكشف سبب غضبه رغم الفوز على سوانزي سيتي

قال الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن فريقه، كان أفضل بالشوط الثاني، خلال مباراة سوانزي سيتي، اليوم السبت في البريميير ليج، والتي انتهت بتفوق ليفربول (2ـ1)، بعد التأخر بهدف في الشوط الأول.

وقال كلوب، عقب المباراة، اليوم السبت: “ما قدمناه في الشوط الثاني من المباراة، هو ما كان ينبغي علينا أن نفعله طوال المباراة. لم نكن جيدين في الشوط الأول، على عكس الشوط الثاني”.

وأضاف: “أعتقد أن هدف سوانزي، جاء من تسلل، لكن هذا لا يهم الآن. سيطرنا على الأمر في الشوط الثاني، طريقة لعبنا في الشوط الثاني، هي ما كان ينبغي، أن تكون طريقتنا في المباراة بأكملها”.

وأكمل: “سوانزي فريق جيد. لعبوا كرة قدم جيدة، في الشوط الأول، لم نكن متيقظين، لذلك الدفاع لم يكن سهلًا”.

وتابع: “عليك أن تظهر كل أسبوع من أجل القتال على النتائج”.

وأنهى تصريحاته، غاضبًا: “الآن لدينا 16 نقطة، ويأتي الآن التوقف الدولي. نحن لا نريد ذلك”.

كووورة

شام تايمز

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