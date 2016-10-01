بوروسيا دورتموند يسقط في فخ باير ليفركوزن

تلقى فريق بروسيا دورتموند، الهزيمة الثانية في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بخسارته 0-2، على ملعب باير ليفركوزن، ضمن الجولة السادسة بالمسابقة.

وفرط دورتموند، بهذه الخسارة في فرصة تقليص الفارق مع المتصدر بايرن ميونيخ الذي سقط اليوم في فخ التعادل الإيجابي 1-1 على ملعبه أمام كولن.

وتراجع دورتموند للمركز الثالث وله 12 نقطة على بعد 4 نقاط من بايرن ميونيخ، في حين رفع ليفركوزن رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع.

وتعد هذه الهزيمة الثانية لدورتموند، بعد خسارتهم في الجولة الثانية من المسابقة من لايبزيج الصاعد حديثا هذا الموسم.

وفشل دورتموند في هز شباك ليفركوزن رغم تسجيله 14 هدفًا في آخر 3 جولات بالدوري الألماني، و8 أهداف في مبارتين بدوري أبطال أوروبا.

وأنقذ حارس دورتموند، مرماه في الدقيقة التاسعة، عندما تصدى لرأسية المهاجم المكسيكي تشيتشاريتو، إثر كرة عرضية من الجهة اليسرى وأبعدها إلى ركنية.

إلا أن شباك دورتموند، اهتزت بعدها بدقيقة عندما ارتقى لاعب ليفركوزن أدمير محمدي للكرة الركنية، وحولها بشكل رائع برأسه داخل الشباك محرزًا الهدف الأول.

وأحرز تشيتشاريتو الهدف الثاني في الدقيقة 79 من تمريرة أمام المرمى.

وفي نفس الجولة، فاز هوفنهايم على إنجلوشتاد 2-1.

سجل هدفي هوفنهايم ساندرو واجنر وكيرك ديميرباي في الدقيقتين 12 و35، فيما سجل هدف إنجلوشتاد الوحيد لوكاس هينتيرسير من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، فيما توقف رصيد إنجلوشتاد عند نقطة في المركز السادس عشر.

وفاز هيرتا برلين على هامبورج 2-0، سجلهما فيداد إبيسيفتش في الدقيقتين 29 و70.

ورفع هيرتا برلين رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد هامبورج عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وسجل فينتشينزو جريفو هدفًا في الدقيقة الرابعة قاد به فريقه فرايبورج للفوز على آينتراخت فرانكفورت بهدف نظيف.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر، فيما توقف رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 10 نقاط في المركز التاسع.

وتعادل دارمشتاد مع فيردر بريمن 2-2، ليرتفع رصيد الأول إلى 5 نقاط، والثاني إلى 4 نقاط.

كووورة

شام تايمز

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