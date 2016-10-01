كولن يستغل تعثر بايرن ميونيخ ويقتنص تعادلا صعبا

نجح كولن في استغلال حالة انعدام الوزن التي يعاني منها بايرن ميونيخ عقب السقوط أمام أتليتكو مدريد في دوري الأبطال، ليقتنص تعادلا من مضيفه بنتيجة 1-1 على ملعب آليانز آرينا في الجولة السادسة من الدوري الألماني.

تقدم بايرن ميونيخ في الدقيقة 40 عن طريق جوشوا كيميتش، وتعادل كولن بهدف أنطوني موديثتي بهدف في الدقيقة 63.

بتلك النتيجة ظل بايرن ميونيخ متصدرا جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بفارق 3 نقاط عن هيرتا برلين أقرب ملاحقيه، بينما أصبح رصيد كولن 12 نقطة في المركز الرابع.

حرص كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق البافاري على إشراك جناحه الهولندي آريين روبن كأساسي، بينما خلت قائمته للمباراة من فرانك ربيري، اتباعا لسياسة التدوير التي ينتهجها مع الثنائي.

دخل بايرن ميونيخ المباراة ضاغطا على أمل اقتناص الفوز لتعويض جماهيره عن خسارة أتليتكو مدريد في دوري الأبطال بالأسبوع الماضي.

وشكل بيرنات خطورة على مرمى المنافس في أكثر من مناسبة خلال الربع الأول من المباراة، وأشعل روبن الجهة اليمنى كعادته، في العديد من اللقطات لكن دون جدوى.

وفي أخطر الفرص، يتوغل روبن من وسط الملعب ويمر من 5 مدافعين قبل أن يسدد كرة قوية، تذهب خارج المرمى.

ومع حلول الدقيقة 30، يتحصل الفريق البافاري على ركلة حرة مباشرة، يسددها ليفاندوفسكي في الحائط.

وكاد الفريق الضيف أن يخطف هدفا من هجمة مرتدة، إلا أن ألونسو كان بالمرصاد، مفسدا الهجمة مبكرا، ومن كرة عرضية أرسلها بيرنات، يطير الفتى المعجزة كيميتش برأسه محولا إياها داخل الشباك معلنا تقدم البافاري قبل نهاية الشوط الأول.

وبدأ بايرن ميونيخ الشوط الثاني ضاغطا، خاصة بعد إشراك توماس مولر، الذي كاد أن يكلل ظهوره بهدف مبكر، إلا ان تسديدته من دخل منطقة الجزاء لم يحالفها التوفيق.

ويجرى أنشيلوتي تبديلا آخر بإشراك ديفيد آلابا الذى أشعل الجانب الأيسر بعرضياته المتقنة، ثم جاءت واحدة من أخطر فرص البافاري بعد تسديدة خافي مارتينيز التي ارتدت من القائم.

ومن عرضية من الجانب الأيمن، ينجح موديستي الخالي من الرقابة في تحويل الكرة بقدمه داخل مرمى نوير، مدركا التعادل لكولن.

ويستمر هجوم البافاري بعدها سعيا لإدراك هدف الفوز، لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

كووورة

شام تايمز

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