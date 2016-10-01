منتدى “الحوار الوطني السوري” في رميلان يبحث التسوية السياسية و”الفيدرالية”

عقدت في مدينة رميلان بمحافظة الحسكة يوم السبت، أعمال منتدى اطلق عليه “الحوار الوطني السوري” بمشاركة شخصيات وقوى سياسية.

وذكرت وسائل اعلام، أن المناقشات ركزت على تسوية الأزمة في البلاد، ومناقشة نظام الفدرالية الديمقراطية.

وشهدت الحسكة الشهر الماضي، اشتباكات ومعارك بعد تعرض مناطق تسيطر عليها “وحدات حماية الشعب الكردية” في المدينة، لقصف جوي من طيران النظامي، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ بداية الحرب في البلاد., وسط معارك بين القوات النظامية وجماعات كردية على عدة محاور في الحسكة.

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية على مناطق واسعة من شمال سوريا حيث أقام حلفاؤها السياسيون نظام حكم ذاتيا منذ بدأت الحرب في 2011. ولا يزال للنظام وجود في مدينتي الحسكة والقامشلي.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes