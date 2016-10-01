الكويت تدعو لجلستين طارئتين للجامعة العربية والتعاون الاسلامي لبحث الأوضاع بحلب

دعت الكويت جامعة الدول العربية، يوم السبت، إلى عقد جلسة فورية وطارئة على مستوى المندوبين، لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة حلب.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان نشرته وكالة (كونا) الكويتية، إنها “دعت أيضاً منظمة التعاون الإسلامي لعقد جلسة فورية وطارئة للجنة التنفيذية لها على مستوى المندوبين”.

وأشارت الخارجية الكويتية إلى أن “مندوب الكويت لدى الجامعة العربية إضافة إلى القنصل الكويتي العام في جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي طلبا عقد الجلستين في هذا الشأن”.

وتشهد عدة احياء في حلب تصعيدا عسكريا وغارات جوية مكثفة, اسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح, وحدوث اضرار مادية, وذلك بعد إعلان الجيش النظامي بدء عملية عسكرية في حلب, في حين أعلن الجيش النظامي ان الضربات الجوية تستهدف مواقع المعارضة بدقة.

وعقد مجلس الأمن، يوم الخميس، جولة مشاورات مغلقة بشأن الوضع الإنساني في حلب، دون أن يتم التوصل لنتيجة.

وانهارت الهدنة في سوريا, والتي دامت لمدة اسبوع, بموجب الاتفاق الروسي – الامريكي , في محاولة جديدة لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات, في وقت تبادلت القوات النظامية ومصادر معارضة مراراً, الاتهامات بخصوص “خرق نظام الهدنة”, وسط مساعي دولية لاحياء الهدنة واتهامات بين موسكو وواشنطن بعدم الالتزام بالاتفاق.

شام تايمز

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