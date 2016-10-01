قصف على الأحياء الشرقية في حلب .. عملية للنظامي لاقتحام الدرخبية وخان الشيح .. سانا:السيطرة على تلة أم عبود بريف دير الزور والقضاء على إرهابيين بريفي حماة وإدلب

سقط ضحايا, يوم السبت, كما خرج مستشفى عن الخدمة جراء قصف استهدف حي الصاخور في حلب, بالتزامن مع سقوط جرحى بقذائف على حي الميدان.

وقالت مصادر معارضة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف بالصواريخ والقنابل العنقودية على حي الصاخور بمدينة حلب.

وأضافت المصادر أن القصف أدى الى تضرر مستشفى ميداني بالحي بشكل كبير وخروجها عن الخدمة.

كما أشارت المصادر الى ان غارات جوية متجددة استهدفت محيط مستشفى الكندي شمال حلب.

وفي سياق متصل, قالت المصادر إن الطيران قصف بالمدفعية الثقيلة أحياء حلب القديمة بالتزامن مع غارات جويّة مكثفة على منطقة الملاّح شمال مدينة حلب.

واستهدف, يوم الجمعة, قصفاً روسيا بالصواريخ أحياء الهلك والحيدرية والزيتونات بحلب، الأمر الذي أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وتشهد احياء عدة في حلب تصعيدا عسكريا وغارات جوية مكثفة, اسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح, وحدوث اضرار مادية, وذلك بعد إعلان الجيش النظامي بدء عملية عسكرية في حلب, في حين أعلن الجيش النظامي ان الضربات الجوية تستهدف مواقع المعارضة بدقة.

من جهتها قالت مصادر مؤيدة إن اشتباكات بين الجيش النظامي والفصائل المقاتلة دارت في حيي سليمان الحلبي وبستان الباشا في حلب، وسط قصف مدفعي وصاروخي استهدف تجمعات المعارضة في المكان.

ومن جانب آخر, نقلت وكالة (سانا) للأنباء الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب قوله إن 13 شخصا جرحوا نتيجة سقوط قذائف صاروخية أطلقتها “التنظيمات الإرهابية” على حي الميدان السكني.

ولقي 13 شخصاً مصرعهم, يوم الجمعة, وأصيب 40 آخرين نتيجة سقوط قذائف على أحياء سليمان الحلبي والميدان والسليمانية والفرقان في مدينة حلب.

وتؤدي قذائف مصدرها جماعات معارضة مسلحة في أحياء حلب، الى سقوط العديد من الضحايا في مناطق سيطرة النظامي في المدينة.

الغوطتان تشتعلان.. عملية للنظامي لاقتحام الدرخبية وخان الشيح.. وضحايا بقصف على عدة مناطق

بدأ الجيش النظامي, صباح السبت, عملية عسكرية في غوطة دمشق الغربية, تخللها قصف و اشتباكات مع المعارضة المسلحة, بالتزامن مع تعرض عدة مناطق بالغوطة الشرقية لعمليات قصف, ماادى الى سقوط قتلى وجرحى .

وذكرت مصادر مؤيدة,بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان الجيش النظامي وحلفاؤه بدأوا عملية من محورين في محيط خان الشيح والدرخبية في غوطة دمشق الغربية

وأشارت المصادر الى ان الجيش النظامي قطع طريق الدرخبية – المقيلبية بغوطة دمشق الغربية امام المسلحين وهو احد ابرز خطوط الامداد.

من جهتها, اعلنت مصادر معارضة ان اشتباكات بين المعارضة المسلحة و الجيش النظامي دارت في الديرخبية وخان الشيح بريف دمشق, تزامناً مع قصف بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي.

واضافت المصادر ان المعارضة المسلحة تمكنت من قتل عدة عناصر للجيش النظامي اثر محاولة الاخير اقتحام بلدة الديرخبية في الغوطة الغربية.

ولفتت المصادر الى ان القوات النظامية استهدفت بقذائف المدفعية منازل المدنيين في مدينة زاكية ، ما أسفر عن وقوع جرحى مدنيين.

واردفت المصادر ان ضحايا سقطوا جراء استهداف الطيران المروحي بلدة المقيليبة في الغوطة الغربية بالبراميل المتفجرة.

وجاءت العملية العسكرية بالتزامن مع تعرض بلدتي الريحان والشيفونية بغوطة دمشق الشرقية لغارات جوية, ماادى الى سقوط عدد من الجرحى, كما شهدت بلدة دوما اعمال قصف, بحسب مصادر معارضة.

وكان الجيش النظامي حقق، في ايار الماضي، تقدماً في الجبهة الجنوبية، مسيطراً على عدة قرى وبلدات في الغوطة الشرقية لريف دمشق، وهي دير العصافير, زبدين, حوش الدوير, البياض, الركابية, نولة, حوش بزينة, حوش الحمصي, حرستا القنطرة, وبالا, وبلدة نولة الاستراتيجية في ريف دمشق الشرقي, بعد معارك مع المعارضة المسلحة.

وتتعرض العديد من المناطق في الغوطتين الشرقية والغربية, الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة, لعمليات قصف وحصار من قبل القوات النظامية.

ومن جانب آخر, نقلت وكالة (سانا) للأنباء الرسمية عن مصدر :

وحدة من الجيش العربي السوري تسيطر على تلة أم عبود بريف دير الزور وسلاح الجو يقضي على أعداد كبيرة من إرهابيي “جيش الفتح” بريفي حماة وإدلب

نفذ الطيران الحربي السوري صباح اليوم غارات على تجمعات ومواقع انتشار وتحركات إرهابيي “جيش الفتح” المرتبط بنظامي أردوغان وبني سعود في ريفي حماة وإدلب.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن الغارات الجوية تركزت على مواقع الإرهابيين في قرى وبلدات معردس وقبيبات أبو الهدى والنقرة البيضاء ومحيط مورك وفي كفر زيتا وخفسين وضهرة السودا وتلتي الناصرية وجديد بريف حماة الشمالي و”أسفرت عن تكبيد إرهابيي “جيش الفتح” أعداداً كبيرة من القتلى وتدمير مقرات وعشرات الآليات بعضها مدرع ومصفح ومزود برشاشات”.

ودمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري أمس دبابات وآليات لإرهابيي “جيش الفتح” وأوقع بينهم العديد من القتلى والمصابين في قرى وبلدات عطشان وسكيك والشعثة والطليسية والكبارية وصوران.

وفي ريف إدلب الجنوبي والشرقي أسفرت ضربات الطيران الحربي السوري على مقرات ومحاور تحرك لإرهابيي “جيش الفتح” في التمانعة والمتوسطة ومعرة النعمان وشرق خان شيخون عن “سقوط العديد من القتلى بين صفوفهم” وفقاً للمصدر العسكري.

وأوقع سلاح الجو أمس قتلى ومصابين بين إرهابيي “جيش الفتح” شمال سراقب ودمر آليات لإرهابيي “جبهة النصرة” و”جند الأقصى” في بلدة التمانعة وقرية جرجناز بريف إدلب.

إحكام السيطرة على تلة أم عبود بريف دير الزور الجنوبي بعد القضاء على آخر تجمعات “داعش” فيها

وسيطرت وحدة من الجيش والقوات المسلحة على تلة أم عبود بريف دير الزور الجنوبي الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية فيها.

وأشار مراسل سانا في دير الزور إلى أن وحدة من الجيش نفذت صباح اليوم عملية نوعية على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم “داعش” في تلة أم عبود انتهت “بالسيطرة الكاملة عليها بعد مقتل وإصابة العشرات من أفراد التنظيم التكفيري”.

ولفت المراسل إلى أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيين من تنظيم “داعش” على محوري المقابر وحي العرفي بمدينة دير الزور انتهت “بتكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد الحربي”.

وأفاد مراسل سانا في وقت لاحق بأن سلاح المدفعية في الجيش العربي السوري نفذ رمايات مركزة على تجمع آليات لتنظيم “داعش” الإرهابي في مزارع منطقة البانوراما على الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة دير الزور.

وبين المراسل أن الرمايات أسفرت عن “تدمير 5 سيارات مزودة برشاشات ومضادات ومقتل العديد من أفراد التنظيم التكفيري من بينهم “أبو البراء سويدان” و”أبو يعقوب” و”أبو محمد خشام” و”أبو دجانة”.

وأحبطت وحدة من الجيش الخميس الماضي هجوم مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” تسللت على طول الساتر الشرقي لمطار دير الزور العسكري وأوقعت العديد منهم قتلى ومصابين بينما لاذ الآخرون بالفرار.

وحدات من الجيش تقضي على إرهابيين من “داعش” و”جبهة النصرة” في درعا وريف السويداء

إلى ذلك دمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة تجمعات وآليات لتنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش” المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية في درعا وريف السويداء الشرقي.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدة من الجيش وجهت ضربات مكثفة على مجموعة من إرهابيي “جبهة النصرة” كانت تقوم بأعمال تخريبية في منطقة درعا البلد “أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من أفرادها وتدمير تحصيناتهم ومقراتهم”.

ودمرت وحدات من الجيش أمس مقرات لإرهابيي “جبهة النصرة” كانوا يقومون بأعمال تخريب في حارة البدو وحي الكرك في منطقة درعا البلد.

وأشار المصدر إلى أن “وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعة من إرهابيي “داعش” تسللت من قرية خربة صعد باتجاه إحدى النقاط العسكرية في تل بثينة” بريف السويداء الشمالي الشرقي.

وأكد المصدر أن “الاشتباك انتهى بتدمير سيارة مزودة بمدفع رشاش لإرهابيي التنظيم التكفيري ومقتل وإصابة عدد من أفراده”.

وأضاف المصدر.. أن “وحدة من الجيش قصفت تجمعا لإرهابيي “داعش” في قرية القصر” شرق مدينة السويداء بنحو 40 كم ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والمصابين بين صفوفهم.

وأوقعت وحدات من الجيش أمس قتلى ومصابين في صفوف إرهابيي تنظيم “داعش” التكفيري ودمرت تحصيناتهم وأدوات إجرامهم في قريتي برد والقصر بريف السويداء الشرقي.

وتعمل وحدات الجيش العاملة في ريف السويداء بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على إحباط محاولات إرهابيي “داعش” التسلل إلى التجمعات السكانية المنتشرة على أطراف بادية السويداء ومنع تهريب الأسلحة والنفط المسروق من الآبار السورية.

شام تايمز

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