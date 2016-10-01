مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تضبط معملا مخالفا لشروط السلامة الصحية

ضبطت دوريات حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك معملا لإنتاج المواد الغذائية في صحنايا بريف دمشق مخالفا للشروط الصحية.

وفي تصريح للصحفيين أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب “إن زيارة المعمل جاءت نتيجة أخبارية.. وبعد الاطلاع على المواد التي تصنع في المعمل وهي المخللات والمكدوس والزيتون والفليفلة الحمراء اكتشف أن السلامة الصحية غير مطبقة في المعمل .

فتم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال سحب العينات وإلزام صاحب المعمل بتطبيق شروط السلامة الصحية والمواصفة القياسية السورية وتأمين سلامة الغذاء في المنشأة وتبديل البراميل التي تحفظ بها المواد الغذائية ببراميل بيضاء اللون أو براميل ستانلس ستيل خاصة بالصناعة الغذائية الصحية”.

وأكد شعيب أنه سيتم التأكد من تراخيص الماركات التي يصنع لها المعمل وهي “مزارع الشام وشام المحبة” وغيرها التي تسجل على اسم المعمل من خلال حماية الملكية في الوزارة والسجلات التجارية عبر الاتصال بمحافظة ريف دمشق .

مبينا أن “المعمل سيبقى تحت المراقبة التموينية ليتم تلافي الأخطاء وفي حال ثبت وجود أي مخالفة جرثومية سيتم إغلاق المعمل بشكل نهائي لمدة شهر وإحالة صاحبه للقضاء مباشرة”.

وبحسب شعيب فإن عناصر حماية المستهلك تواصل باستمرار الجولات الاستقصائية للتأكد من التزام المعامل بشروط السلامة الصحية والغذائية وعدم مخالفتهم للمواصفة القياسية السورية في إنتاج المواد الغذائية.

سانا

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes