قريباً .. توليد الطاقة من ضغط عجلات السيارات على الطرق

تدرس سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية مشروعا يهدف لاستخدام حركة السيارات على الطرقات لتوليد الطاقة.

وقال “ميشيل غرافيلي” نائب رئيس لجنة الطاقة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ” إن توليد الطاقة من حركة السيارات في الشوارع سيكون مشروعا ناجحا في ولاية كاليفورنيا، كون شوارع الولاية تكتظ دائما بالحركة المرورية وتزدحم بالسيارات”.

وفسر غرافيلي فكرة المشروع، بأن تقوم الحكومة بتغطية الشوارع الرئيسة للمدن الكبيرة بمولدات “كهروضغطية” لاستخراج الطاقة من حركة مرور السيارات على الطرقات.

ومن جانبهم شكك بعض العلماء والخبراء في مجال الطرق في أن مثل تلك العملية ستعود بفائدة اقتصادية أو تجارية، كونه يتوجب تغيير سطح الطرقات بشكل كاملا مرة كل بضعة عقود.

ووفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، المولدات “الكهروضغطية” هي عبارة عن أجهزة يمكنها تحويل الضغط الميكانيكي المطبق عليها إلى تيار كهربائي يمكن الاستفادة منه، وهو ما سعى إليه الكثير من العلماء للاستفادة من تلك الأنظمة للحد من خسائر التيار الكهربائي في المنشآت الصناعية.

كما يسعى العديد من العلماء في الآونة الأخيرة إلى تطوير تلك التقنية لـ”دمجها” في الملابس أو نعال الأحذية لاستخدامها في شحن الهواتف الشخصية النقالة أو غيرها من الأجهزة.

شام تايمز

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