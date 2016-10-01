بالفيديو .. مخادع المشاهير يحاول تقبيل مؤخرة كيم كارداشيان

الأوكراني Vitalii Sediuk المعروف بأشهر سارق قبلات و لمس حميم من جميلات الفن والرياضة والمجتمع وغيرهن، والذي انقضّ الأسبوع الماضي على عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني، جيجي حديد، وحاول فاشلاً السطو على جسدها ليسرق منه قبلة وسط العشرات في شارع بمدينة ميلانو الإيطالية، فعل الشيء نفسه مع كيم كارداشيان، لكن حرسها الخاص أدركه على مرأى من كاميرات صورتهم ينقضّون عليه قبل بلوغ هدفه بسنتيمترات معدودات.

سيدوك الذي سبق أن اقترب بطرق ساخرة وغير لائقة من نجوم مثل ويل سميث وليوناردو دي كابريو، ركض خلف كيم كارداشيان بعدما خرجت من سيارتها في باريس، وحاول تقبيل مؤخرتها، بينما سارع الحرس الشخصي لكارداشيان بطرحه أرضاً.

وبحسب ما نقلت شبكة سي ان ان ، قال سيدوك، الأوكراني الذي يصف نفسه بأنه صحفي منوعات هوليود، عبر حسابه على “انستغرام”، إنه فعل ذلك لأن كيم كارداشيان لديها “مؤخرة مزيفة”.

وأضاف: “أحث كيم وبقية أسرة كارداشيان إلى تشجيع الجمال الطبيعي بين الفتيات المراهقات الذين يتابعونهم ويدافعون عنهم بشدة”.

والمعروف عن فيتالي سيديوك، أنه صفع الممثل الأميركي براد بيت أثناء حضوره وأنجيلينا جولي عرض فيلمها “نيليفسنت” في مايو 2014 بلوس أنجلوس التي أصدرت شرطتها أمر تقييد ضده، حين كان يعمل ذلك الوقت مراسلا لقناة 1+1التلفزيونية الأوكرانية، ثم دانوه بالمراقبة الجبرية 3 سنوات، مع 20 يوماً من الأعمال العامة، وفرضت محكمة بالمدينة أن يتم علاجه نفسياً، فاتضح أنه طبيعي لا يعاني من أي مرض، بل مهووس شهرة.

كما سبق لفيتالي، الذي تلقى صفعة من الممثل “ويل سميث” حين قام بتقبيله أثناء حفل العرض الأول لأحد أفلامه بموسكو، أن احتضن في 2014 فخذي الممثل ليوناردو دي كابريو بمهرجان Santa Barbara السينمائي، واقتحم مسرحا أثناء إلقاء المغنية “أديل” كلمتها بعد فوزها بجائزة Grammy الموسيقية.

شام تايمز

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