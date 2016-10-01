أميرة سعودية تأمر بضرب و إهانة حرفي فرنسي في شقتها الباريسية

فتح تحقيق إثر شكوى تقدم بها عامل حرفي فرنسي كشف أنه تعرض للضرب بناء على أوامر أميرة سعودية كان يجري أعمالا في شقتها في باريس، على ما كشف مصدر قضائي.

و روى الرجل لعناصر الشرطة كيف أبرح ضربا لساعات في مقر إقامة الأميرة السعودية، وفق ما أفاد المصدر القضائي.

وبحسب شهادته التي نقلها مصدر مطلع على هذه المسألة، جاء العامل الحرفي لإجراء أعمال في هذه الشقة الواقعة في جادة فوش الراقية في باريس، والتقط صورة للقاعة التي كان من المفترض إجراء الأعمال فيها، فاتهم بتصوير مشاهد لبيعها لوسائل الإعلام.

وأمرت الأميرة المستاءة، على حد قول صاحب الشكوى، بضرب العامل متوجهة إلى حارس أمن خاص.

وأكد الضحية أنه تعرض لضرب مبرح، خصوصا في الوجه، وللإهانة. وقد أمره حارس الأمن بأن يركع، وهو مقيد اليدين، لتقبيل رجلي الأميرة.

وكلفت الشرطة القضائية في باريس بالتحقيق في هذه القضية لتحديد صحة أحداثها.

( AFP )

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes