سيدة أمريكية تعود لمنزلها لتجد لصين بوضع حميمي على أريكتها

صدمة كبيرة أصابت سيدة في أمريكا، عندما عادت إلى منزلها بعد غياب عدة أيام، لتجد باب المنزل مفتوحًا، وبداخله رجل وامرأة يمارسان الجنس على أريكتها.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن الحادث وقع جنوب ممفيس في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عادت جايمي بارنز إلى منزلها بعد غيابها لعدة أيام، لتجد باب المنزل مفتوحًا، وعند دخولها اصطدمت بمشهد مقزز.

وقالت بارنز: “إنه منظر مروع بالداخل، مروع تمامًا، وكأنهما أقاما حفلة مقززة ضخمة.. لقد دخلت فوجدتهما يمارسان الجنس على أريكتي، فأمسكت بالمقشة، كنت أريد أن أضرب الرجل بشدة، إلا أنه بدأ يصيح، أنا لا أعرف شيئًا، فيما قامت المرأة بتغطية نفسها، وحاولت ارتداء أحد فساتيني حتى أوقفتها”.

وبحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز ، حاول الرجل الفرار، لكن دون جدوى، حيث تمّ إيقافه في النهاية، كما تمّ إيقاف المرأة بتهمة السرقة، بحسب المصدر.

وأضافت بارنز: “لقد نهبا منزلي، وسرقا كلّ أغراضي من مجوهرات، وأجهزة، وملابس، لم أعد أشعر بالراحة في هذا المنزل، وكأنني أصبحت بلا مأوى”.

وبعد شكواها من حادثة السرقة التي تعرضت لها ، أسست بارنز صفحة تبرعات على الإنترنت، لاقت رواجًا كبيرًا.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes