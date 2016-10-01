مزارع بريطاني يبتكر طريقة فريدة لمنع اللصوص من سرقة أغنامه

ابتكر أحد المزارعين في منطقة “كمبريا” في المملكة المتحدة، حلًا جذريًا لثني اللصوص وردعهم عن سرقة أغنامه، حيث قرر أن يصبغ حيواناته باللون البرتقالي الفلوري.

ووفقا لتقرير نشره موقع “lci.fr/insolite” الإخباري ، فإنه في غضون ثلاث سنوات فقدَ بيب سيمبسون وهو مزارع بمنطقة كمبريا في المملكة المتحدة، 300 رأس من الغنم.

وأضاف التقرير أنه “لما تعب سيمبسون من هذه السرقات المتكررة، قرر أن يصبغ أغنامه باللون البرتقال الفلوري، وهي طريقة فريدة وذكية لجعل حيواناته غير قابلة للمس أو السرقة”.

وأوضح أن “هذا اللون الذي بدأ بصبغ أغنامه به مشرق وساطع جدا ويساعد على حماية الأغنام من السرقة لأنه مختلف ومميز”، موضحا أن “هذا اللون ليس ضارا بالأغنام، علاوة على أنه ليس من السهل إزالته فهو يبقى على الأغنام مدة عام كامل”.

ووفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، اعترفت الشرطة في منطقة كمبريا بارتفاع عدد سرقات الأغنام.

بينما صدر مؤخرا تقرير عن الاتحاد الوطني للمزارعين في كمبريا، مبينا أن “الجريمة الريفية كلفت ضحايا السرقات ما لا يقل عن أربعة ملايين جنيه في الشمال الغربي من البلاد خلال العام 2015”.

شام تايمز

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