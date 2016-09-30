الكرملين في السنوية الأولى للعملية الروسية في سوريا: لا يوجد إطار زمني لعمليتنا

قال الكرملين، يوم الجمعة، إن أهم النتائج التي حققتها العملية العسكرية الروسية في سوريا خلال عامها الأول يكمن في الحيلولة دون “سقوط دمشق بأيدي الإرهابيين”، منوهاً الى أنه لا يوجد إطار زمني لهذه العملية.

ونقلت وسائل إعلام عن الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قوله ان تقييم مدى نجاح العملية العسكرية التي انطلقت منذ عام، شأن الخبراء العسكريين.

وأضاف بيسكوف “لكن يمكننا أن نقول شيئا واحدا: لا يوجد (داعش) و(القاعدة) و(جبهة النصرة) اليوم في دمشق، وهو، كما يبدو، النتيجة الإيجابية الرئيسية للدعم الذي يقدمه طيراننا للقوات المسلحة السورية الشرعية”.

ويشن الطيران الحربي الروسي ضربات على مواقع في سوريا، حيث بينت موسكو انها تستهدف “تنظيمات إرهابية”، وتم تحديدها بالاتفاق مع الجيش النظامي, في حين تقول الدول الغربية بان العمليات الروسية لا تستهدف التنظيم إلا ما ندر, متهمة موسكو بتوجيه ضربات لمعارضين معتدلين.

وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يتوقع بأن تستمر العملية بسوريا لأكثر من عام، قال بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يعلن أبدا أي توقعات أو تقييمات بشأن مدى العملية.

وأضاف أن الرئيس بوتين أعلن أن الهدف الرئيس للعملية هو مساعدة السوريين والجيش في محاربة الإرهابيين الذين كانوا وقت انطلاق العملية العسكرية، يسيطرون على الجزء الأكبر من أراضي سوريا.

وساعد التدخل العسكري الروسي الذي بدأ في سوريا أيلول الماضي على تحويل دفة الحرب لصالح الجيش النظامي بعد أشهر من مكاسب حققتها فصائل معارضة خاصة في ريفي اللاذقية وحلب بعد ظهور أسلحة متقدمة بايدي معارضين يعتقد انها إمدادات عسكرية غربية ومن دول عربية، بينها صواريخ أمريكية الصنع مضادة للدبابات.

وعن البيانات التي يعلنها “المرصد السوري لحقوق الإنسان” المعارض حول الضحايا الذين سقطوا جراء المعارك، أشار بيسكوف إلى أن روسيا تشكك بها، مضيفاً “إننا لا نعتبر أن المعلومات حول الأحداث في سوريا التي تصدر عن منظمة تأخذ من بريطانيا مقرا لها، تستحق الثقة”.

ووثّق “المرصد السوري لحقوق الإنسان” يوم الثلاثاء, مقتل أكثر من 370 ألف شخص وجرح مليونين منذ بدء الأزمة في 18 آذار عام 2011 , حتى 22 شباط 2016, في إحصائية لا تشمل المفقودين في السجون و المختطفين لدى الفصائل المعارضة.

وذكرت تقارير للأمم المتحدة, العام الماضي 2015 أن الصراع الدائر في سوريا منذ منتصف آذار عام 2011 أدى إلى مقتل أكثر من 250 ألف شخص, إضافة إلى مليون ونصف مصاب.

شام تايمز

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