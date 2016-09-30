روسيا تستبق “يوم الغضب” بتشديد أمن سفاراتها وتحذير رعاياها في الخارج

حذرت روسيا رعاياها في الخارج بضرورة توخي الحذر والحيطة، وذلك على ضوء الدعوات لتنظيم اعتصامات واحتجاجات ضمن فعاليات “اليوم العالمي للغضب والاحتجاج”، وذلك اليوم الجمعة الذي يصادف مرور عام من العدوان الروسي على سوريا.

ورأت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن موسكو لا تستبعد أن تستخدم هذه الفعاليات من قبل “عناصر متطرفة” في بعض البلدان لاستهداف مصالح روسيا أو رعاياها في دول عربية وأجنبية، وذلك على خلفية ما وصفته “ضرب الإرهابيين في حلب”، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وأشار البيان إلى أن روسيا أبدت اهتماماً بالدعوات التي صدرت عن بعض المنظمات بما في ذلك الإسلامية، بخصوص تنظيم فعاليات بعد صلاة الجمعة.

ودعت موسكو الرعايا الروس “بتوخي الحذر للحفاظ على أمن وكرامة المواطنين في سائر أنحاء العالم”، مشيرة إلى تشديد الإجراءات الأمنية في القنصليات والسفارات الروسية في عدد من البلدان بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا ومن المقرر أن تنظم فعاليات حقوقية ومدنية فعاليات احتجاجية ومظاهرات في عدد من المدن العالمية، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات “اليوم العالمي للغضب والاحتجاج”، وذلك مع مرور عام من العدوان الروسي على سوريا، إلى جانب التنديد بالقصف الروسي على مدينة حلب.

وتأتي هذه التطورات على ضوء اتهام وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بدعم نشاطات “إرهابية”، وذلك على خلفية تلويح الأخيرة بوقوع هجمات محتملة في روسيا أو اسقاط الطائرات الروسية بسوريا، في تصريحات اعتبرها نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، دعوة أمريكية “للإرهابيين” لمهاجمة مدن بلاده ودعماً “للإرهاب” ودليلاً على “رذالة” الإدارة الأمريكية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جون كيربي، قد وجه تحذيراً مبطناً قال فيه “إنه من الممكن أن يفقد سلاح الجو الروسي طائرات في سوريا، ويعود عسكريون روس إلى بلادهم من سوريا في “أكياس الجثث”، ويمكن أن تتعرض مدن روسية لهجمات إرهابية في حال رفضت روسيا التعاون مع الولايات المتحدة في سوريا.

في المقابل، رد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، بالقول “في حال نفذت التهديدات ضد روسيا وعسكرييها في سوريا، لا يمكن الجزم بأن منفذي الهجمات المسلحة سيجدون أكياساً ووقتاً للفرار سالمين”.

شام تايمز

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