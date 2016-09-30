فصائل الجيش السوري الحر يوسعون سيطرتهم بريف حلب ويعلنون “دابق” منطقة عسكرية

واصلت فصائل الجيش السوري الحر ضمن غرفة علميات “درع الفرات” تقدمها في ريف حلب الشمالي، حيث تمكنت من تحرير 6 قرى بعد معارك مع تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

وأفاد المكتب الإعلامي لفرقة “السلطان مراد” المنضوية في غرفة علميات “درع الفرات” أن الثوار تمكنوا من تحرير قرى “غرور وعويلين والخليلية والزيادية وتلعار شرقي وغربي” في الجهة الجنوبية الغربية لناحية الراعي، بريف حلب الشمالي، وذلك بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”.

من جهتها، أعلنت غرفة “عمليات حوار كلس” على حسابها في موقع “تويتر” أن قوات الجيش السوري الحر فككت عربة مفخخة لتنظيم “الدولة” في قرية عويلين جنوب غرب الراعي، كما دمّرت أخرى على محور عويشة جنوب ناحية الراعي، بعد استهدافها بالرشاشات الثقيلة.

إلى ذلك، أعلنت فصائل الجيش السوري الحر ضمن غرفة علميات “درع الفرات” قرى “صوران، دابق، احتيملات، اخترين، وتركمان بارح” مناطق عسكرية، وطالبت المدنيين بالابتعاد الفوري عن مواقع تنظيم “الدولة”.

بموازاة ذلك، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش التركي، في بيان صادر عنها أمس الخميس، أن الجيش التركي المتمركز في المناطق الحدودية مع سوريا قصف 50 هدفاً لتنظيم “الدولة” بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وذلك ضمن إطار عملية “درع الفرات”.

والجدير بالذكر، أن فصائل الجيش السوري الحر بدأت يوم 24 آب الماضي معركة “درع الفرات” بهدف السيطرة على مناطق تنظيم الدولة بريفي حلب الشمالي والشرقي، وذلك بدعم الجيش التركي، وغطاء جوي من طائرات التحالف الدولي، حيث تمكن الثوار من تحرير كامل مدينة جرابلس، ضمن المرحلة الأولى من المعركة، إلى جانب وصل مدينة جرابلس مع بلدة الراعي ضمن المرحلة الثانية، وذلك في مساحة تقدر بنحو 400 كم مربع وفق تصريحات المسؤولين الأتراك.

شام تايمز

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