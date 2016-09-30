أول حادثة انفجار لـ “آيفون 7″… هل تلحق لعنة “نوت 7” بـ “آبل”؟

كشفت صورة انتشرت مؤخراً على مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، عن انفجار “آيفون 7” عقب تسليمه للمستخدم فوراً.

ونشر موقع tomsguide، الصورة التي تظهر وحدة من هاتف iPhone 7 باللون الأسود غير اللامع وقد تعرضت للإحتراق، وهي أول حادثة لهواتف “آيفون 7” التي أطلقتها “آبل” مؤخراً.

ولم تكشف التقارير المرافقة للصورة عن تفاصيل سبب الاحتراق أو الإنفجار، بينما تظهر الصورة التي نشرها أحد المستخدمين بداية على Reddit، الهاتف وهو بجانب صندوق التغليف الخاص.

وقد أشار ناشر الصورة الأول وهو صاحب الهاتف، إلى إحتمال تعرض الهاتف لحادث أو حدوث شيء اثناء الشحن من المصنع إلى التسليم.

وإلى الآن، لم تقدم “آبل” أي تعليق عن هذه الحادثة، بينما مازالت تعاني “سامسونغ” من تبعات انفجار هاتف “نوت 7″، وسحبه من الاسواق.

شام تايمز

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