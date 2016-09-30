روسيا تعزز تواجدها بسوريا و تعيد طائراتها الحربية التي سحبتها مؤخراً لحميميم .. لافروف : لا نستخدم أسلحة محظورة بسوريا .. و نطالب بأدلة على قصفنا للمدنيين

ذكرت صحيفة إزفستيا الروسية الجمعة، أن موسكو عززت قاعدتها الجوية في سوريا بعدد من قاذفات القنابل وتستعد لإرسال طائرات هجوم أرضي إلى هناك في الوقت الذي تكثف فيه دعمها للقوات النظامية.

ونقلت صحيفة إزفستيا عن مسؤول عسكري روسي قوله، إن عدداً من المقاتلات من طراز (سوخوي-24) و(سوخوي-34) وصلت إلى قاعدة حميميم الجوية.

وقال المسؤول “إذا دعت الحاجة ستعزز القوة الجوية خلال ما بين يومين وثلاثة أيام.”

وأضاف “طائرات الهجوم الأرضي سوخوي-25 المقرر أن تتجه إلى حميميم اختيرت من وحداتها وأطقمها في حالة الاستعداد بانتظار أوامر القادة.”

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على طلب للتعليق.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب عدد من المقاتلات والجنود من قاعدة حميميم في مارس آذار، مبرراً الخطوة في ذلك الوقت بأن الكرملين حقق معظم أهدافه في سوريا لكنه في الوقت عينه أكد أن بوسع موسكو تعزيز قواتها هناك سريعاً إذا دعت الحاجة.

لافروف : لا نستخدم أسلحة محظورة في سوريا .. و نطالب بأدلة على قصفنا للمدنيين

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إنه سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي جون كيري الجمعة لمناقشة الفصل بين المعارضة السورية المعتدلة وجبهة النصرة.

وأضافت الوكالات نقلا عن لافروف أن الاتفاق الروسي الأمريكي لوقف إطلاق النار في سوريا ما زال قائما.

وأضاف أن روسيا لا تستخدم أسلحة محظورة في سوريا وطلب دليلا ممن يتهمون موسكو بقصف أهداف مدنية.

وأشار لافروف إلى أن تصريح وزارة الخارجية الأمريكية بأن المصالح والمدن الروسية قد تتعرض للهجوم من إسلاميين متشددين إذا واصلت موسكو ضرباتها الجوية في سوريا غير مقبول.

(REUTERS)

شام تايمز

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