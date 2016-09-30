الكشف عن موعد وصول جروس لقيادة تدريبات الأهلي

اتفقت إدارة النادي الأهلي، مع السويسري كريستيان جروس، على الإشراف على تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بداية من الثلاثاء المقبل، بحسب ما أكدت مصادر لـ””.

وقالت المصادر، إن مدير الاحتراف بالنادي أحمد بامعوضة، كان قد طار لمدينة دبي، لتوقيع العقد بين النادي والمدرب، والذي يستمر لمدة عام واحد، مقابل 2.5 مليون دولار.

كان جروس، قاد الأهلي العام الماضي، وحقق معه الثنائية (الدوري وكأس الملك)، قبل أن يعلن رحيله، بداعي رغبته في الخلود للراحة.

ورشح المدرب السويسري، البرتغالي قوميز، ليحل بدلاً منه، لينجح الأخير في تحقيق بطولة السوبر، لكنه لم يقنع الجماهير الأهلاوية بالمستوى الذي يقدمه الفريق، حيث خسر 5 نقاط في الدوري، بالخسارة من الشباب، والتعادل مع الاتحاد، ليحتل المركز الخامس في سلم ترتيب فرق الدوري.

شام تايمز

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