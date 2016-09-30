ضحايا .. 13 قتيلاً و40 مصاباً بسقوط قذائف على أحياء في حلب

لقي 13 شخصاً مصرعهم يوم الجمعة، وأصيب 40 آخرين نتيجة سقوط قذائف على أحياء سليمان الحلبي والميدان والسليمانية والفرقان في مدينة حلب.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في محافظة حلب، لم تكشف هويته، قوله ان ” 9 أشخاص قتلوا وأصيب 28 آخرين بينهم اطفال ونساء نتيجة سقوط قذائف صاروخية على أحياء الفرقان والسليمانية بالتزامن مع خروج المصلين من المساجد بعد صلاة الجمعة”.

وتابع المصدر قوله ان 4 اشخاص لقوا حتفهم، واصيب 12 آخرين بجروح نتيجة استهداف حيي سليمان الحلبي والميدان بقذائف، قبل ساعات.

وكان 12 شخصاً، بينهم 4 أطفال وامراتان، اصيبوا نتيجة سقوط قذائف على منطقة الحمدانية.

وتؤدي قذائف مصدرها جماعات معارضة مسلحة في أحياء حلب، الى سقوط العديد من الضحايا في مناطق سيطرة النظامي في المدينة.

ويأتي ذلك وسط مساعي دولية لإحياء الهدنة في سوريا والتي دخلت حيز التنفيذ , أول ايام عيد الأضحى يوم الاثنين, تنفيذاً لاتفاق أميركي روسي في محاولة جديدة لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات, واستمرت اسبوعا, في وقت تبادلت القوات النظامية ومصادر معارضة مراراً, الاتهامات بخصوص خرق نظام الهدنة, حتى اعلن الجيش النظامي عن انتهائها.

شام تايمز

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