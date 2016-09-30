بعد فضيحة Galaxy Note 7.. لعنة “الانفجار” تلاحق غسالات سامسونغ (فيديو)

يبدو أن المصائب تلاحق شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية، فبعد فضيحة Galaxy Note 7 ، ها هي السلطات الأميركية تحذّر الاشخاص الذين يملكون غسالات من نوع سامسونغ، بعد ظهور عيوب تصنيع تؤدي إلى تفكك الغسالة وحتى انفجارها.

و أصدرت شركة “سامسونج” بياناً حذرت فيه عملائها من الغسالات التي تنتجها، قد تصدر اهتزازات غير الطبيعية من الممكن أن تشكل خطراً على الأشخاص والممتلكات، أو قد تؤدي لإصابات خطيرة، وطلبت اتباع عدد من إجراءات السلامة عند استخدامها.

صحيفة “ميرور” البريطانية أكدت أن “لجنة سلامة المنتجات” في الشركة الكورية العملاقة حذرت المستهلكين من مخاطر غسالات “سامسونج” بعد تلقيها العديد من شكاوى المستخدمين، والتي تفيد بانفجار غسالاتهم.

وأوضحت اللجنة أن بعض الغسالات التي تم انتاجها خلال الفترة ما بين آذار 2011 إلى نيساء 2016، تعاني من تلك المشكلة، الأمر الذي يجعلها تشكل خطراً على المستخدمين، وطالبت عملائها باستخدام خاصية “الغسل بأقل سرعة”.

وتواجه شركة “سامسونج” دعوى قضائية فى ولاية “نيو جيرسى” الأمريكية إثر انفجار غسالة “سامسونج” في منزل أحد المستخدمين؛ وتجرى الشركة حالياً محادثات مع لجنة سلامة المنتجات في محاولة للتوصل إلى حل للمشكلة.

والجدير بالذكر، أن مشكلة غسالات سامسونغ، تأتي بعد وقت قصير من قيام الشركة الكورية العملاقة بسحب هاتفها “جالاكسى نوت 7” من الأسواق بعد انتشار تقارير إخبارية عن انفجار بطاريات بعض الهواتف أثناء الشحن، الأمر الذى كبد الشركة خسائر تقدر بمليارات الدولارات.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes