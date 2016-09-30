غالبيتهم من سوريا و العراق .. أكثر من 300 ألف لاجئ قاصر يقيمون في ألمانيا

ذكرت تقارير إعلامية أن “أكثر من 300 ألف لاجئ دون 18 عاماً يقيمون حالياً في ألمانيا”.

وذكرت صحف مجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية الصادرة، يوم الأربعاء، استناداً إلى رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر أن “نحو ثلث اللاجئين القصر أقل من ستة أعوام”.

وينحدر معظم اللاجئين القصر وعائلاتهم من سوريا وأفغانستان والعراق على وجه الخصوص.

ولم تتضمن هذه الإحصائية أعداد القصر الذين قدموا إلى ألمانيا بمفردهم.

وبحسب بيانات الوزارة، يقيم أغلب اللاجئين القصر في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، حيث استقبلت الولاية بحسب البيانات 76056 لاجئاً دون 18 عاماً، تلتها ولاية بادن-فورتمبرج التي استقبلت 38818 لاجئاً قاصراً، ثم ولاية بافاريا (35438 لاجئاً)، وولاية سكسونيا السفلى (32995 لاجئاً).

وبلغ عدد اللاجئين القصر المسجلين في ولاية برلين 21267 لاجئاً، وفي هامبورج 11927 لاجئاً، وفي تورينجن 8444 لاجئاً.

(DPA)

شام تايمز

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