مفوضية اللاجئين مصدومة من توزيع حزب يميني متشدد لرذاذ مضاد للاجئين بالدنمارك !

اعربت مفوضية الامم المتحدة العليا للاجئين الاربعاء عن صدمتها بعد توزيع حزب يميني متشدد “رذاذا مضادا للمهاجرين” في الدنمارك. فقد وزع “حزب الدنماركيين” السبت في هادرسليف (جنوب) 137 عبوة رذاذ للشعر تحمل ملصق “رذاذ اللجوء” تنديدا بوصول غرباء الى الدنمارك على ما اوضح.

ولتبرير ذلك صرح رئيس الحزب الصغير دانيال كارلسن ان “بعض الفتيات الدنماركيات لا يجرؤن على الخروج بعد حلول الظلام جزئيا بسبب وجود طالبي لجوء في المدينة” معتبرا ان الرذاذ وسيلة “فعالة” و”قانونية” للدفاع عن النفس.

ودانت المفوضية العليا للاجئين هذه الخطوة الاربعاء في بيان لها، واعربت عن “التنديد الشديد بهذا النوع من الاحداث في الدنمارك، واستهداف طالبي اللجوء والمهاجرين وهم اشخاص سبق ان عانوا الامرين”.

واضافت المفوضية ان “المجموعة المسؤولة عن هذا الحدث صغيرة وتمثل فقط نسبة ضئيلة من الدنماركيين”.

(AFP)

شام تايمز

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