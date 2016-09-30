ألمانيا : متحدثة باسم دائرة الهجرة تكشف عن جواب السؤال الذي يؤدي غالباً إلى منح السوريين ” إقامة السنة الواحدة “

رفع كثير من السوريين دعاوى اعتراض على قرارات منحهم إقامة لمدة سنة واحدة فقط، من قبل الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء في ألمانيا.

صحيفة “دي فيلت” نقلت، بحسب ما ترجم عكس السير، عن السوري عبد اللطيف (21 عاماً) أحد المتقدمين بشكوى، أنه حصل على إقامة لمدة سنة بعد وصوله إلى ألمانيا بعشرة أشهر، وقال إنه صدم بهذا القرار، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن “عصفوراً في اليد خير من 10 على الشجرة”، على حد تعبيره.

وأشارت الصحيفة إلى أن موظفي الهجرة، عندما لا يقتنعون بـ “القصة” التي يرويها طالب اللجوء حول أسباب لجوئه، فإنهم يصدرون قراراً بمنحه سنة واحدة، قابلة للتمديد.

ولا يمكن لمن يحصل على إقامة لمدة سنة، لم شمل أسرته، ولا الحصول على قرض دراسي، أو على إقامة دائمة بعد 3 سنوات، كما بقية اللاجئين.

وقالت الصحيفة إن عدد الحاصلين على إقامة ٣ سنوات بلغت نسبتهم في الأشهر الثمانية الأولى هذه السنة 70.6 بالمئة في كل ألمانيا أما نسبة الحاصلين على إقامة ٣ سنوات في ولاية راينلاند بفالز في غرب ألمانيا فبلغت 57,1 بالمئة.

شام تايمز

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