ألمانيا : عشرات اللاجئين يعتدون على حراس مركز إيواء و يهشمون تجهيزاته

تشاجر نحو 50 من ساكني مركز لإيواء اللاجئين في شمال غرب العاصمة الألمانية برلين خلال ليل الأربعاء الخميس، حيث قاموا بتكسير وتهجشيم عدد من تجهيزات المركز واعتدوا على حراسه، وفق ما أعلنت الشرطة الألمانية هذا الصباح.

وللسيطرة على الوضع استوجب استقدام نحو 30 شرطيا، نجحوا في تهدئة الأمور.

ووفقا للشرطة الألمانية فقد قام عدد من اللاجئين، الذين يقيمون في قاعة رياضية تم تحويلها إلى مركز لإيواء اللاجئين في منطقة راينيكيندورف، خلال الساعات الأولى من صباح الخميس فجأة بإشعال الأضواء وكسر باب زجاجي بالإضافة إلى كسر باب مكتب الحراس.

وأضافت الشرطة بأنه تم تهشيم محتويات المكتب وسرقة أغراض شخصية للحراس. كما تعرضت سيارة خاصة لأحد الحراس للتهشيم.

وحسب للمصدر ذاته، قام اللاجئون بالاعتداء بالضرب على الحراس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الانسحاب وإخطار الشرطة.

وعندما وصل رجال الشرطة إلى المكان وجدوا رجلا في 28 من العمر وهو ملقى على الأرض. وتبين أنه لاجئ مقيم في المركز ذاته ومخمورا.

وعندما حاول رجال الشرطة مساعدته، حاول الاعتداء عليهم بعنف، وفق الشرطة التي أشارت بأنه تم إحالته فيما بعد إلى مستشفى الأمراض العقلية.

ولم تعرف بعد ما الذي دفع باللاجئين للقيام بهذه الأعمال.

(AFP)

شام تايمز

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