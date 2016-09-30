تركيا تنتهي من بناء الجدار الحدودي مع سوريا خلال خمسة أشهر

قال مسؤول بأحد المؤسسات الرسمية التركية المطلعة على مشروع بناء جدار خرساني على طول الحدود مع سوريا الأربعاء إن العمل في الجدار سيكتمل بنهاية شهر فبراير شباط.

ويهدف الجدار لمنع التسلل غير القانوني على طول الحدود السورية التركية التي يبلغ امتدادها 900 كيلومتر.

وبدأ بناء الجدار لمواجهة التهريب والهجرة غير الشرعية في أوائل عام 2014 رغم أن تركيا تبنت سياسة الحدود المفتوحة التي أفضت إلى وصول ما يقرب من ثلاثة ملايين لاجئ سوري إلى البلاد.

وقال المسؤول لرويترز “سيكتمل البناء خلال خمسة شهور” طالبا عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول له التحدث إلى وسائل الإعلام.

وأضاف أنه تم الانتهاء من بناء مئتي كيلومتر من الجدار وأن شركة (تي أو.كيه آي) الحكومية للتطوير العقاري ستبني الجزء الباقي.

ورفض المسؤول ذكر التكلفة التقديرية لبناء الجدار لكن صحيفة حريت واسعة الانتشار قالت إن التكلفة متضمنة شق طريق بموازاة الجدار لسير الدوريات العسكرية يتوقع أن تصل إلى ملياري ليرة (672 مليون دولار).

وأوضحت الصحيفة أن الجدار يتشكل من كتل قابلة للتحرك زنة كل منها سبعة أطنان تعلوها أسلاك شائكة وأن ارتفاع الكتلة ثلاثة أمتار في حين أن عرضها متران.

(REUTERS)

شام تايمز

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