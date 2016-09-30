طائرة أمريكية تنقل أحمد الجربا و جمال سليمان من كردستان العراق إلى مطار الرميلان

قالت “لجان التنسيق المحلية” نقلاً عن ما وصفتها بـ “المصادر الخاصة”، إن أحمد الجربا رئيس تيار الغد السوري، وصل إلى مطار الرميلان الخاضع لسيطرة الوحدات الكردية، أول أمس الثلاثاء، قادماً من كردستان العراق، بحوامة أمريكية.

وكان الجربا قادماً برفقة الممثل السوري جمال سليمان، عضو ما يعرف بـ “مؤتمر القاهرة”.

وعقد الجربا اجتماعاً مع القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي، إلدار خليل، إلى جانب قياديين في أحزاب كردية أخرى.

وأشارت اللجان إلى أن هدف الزيارة هو التقارب المتسارع نحو مشروع سياسي واحد يقوم على مبدأ الفيدرالية في سوريا.

شام تايمز

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