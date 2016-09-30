روما يسحق أسترا جيورجيو ويتصدر مجموعته

أمطر فريق روما شباك ضيفه استرا جيورجيو الروماني برباعية نظيفة، ليتصدر المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي لكرة القدم بفارق الأهداف أمام أوستريا فيينا النمساوي، الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام فيكتوريا بلزن التشيكي.

وجاء الهدف الأول لروما من كرة عرضية أرسلها فرانشيسكو توتي من الجهة اليمنى، وقابلها كيفن ستروتمان بيسراه ليهز الشباك في الدقيقة 15.

وألغى الحكم هدفًا في الدقيقة 26 للمصري محمد صلاح بداعي التسلل.

وسجل روما الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عندما أطلق توتي قذيفة من كرة ثابتة أمام المنطقة تصدى لها الحارس وارتطمت بالقائم وارتدت إلى فدريكو فازيو الذي أودعها برأسه في الشباك.

وأحرز ذئاب العاصمة الهدف الثالث في الدقيقة الثانية بالشوط الثاني بنيران صديقة بعدما راوغ دييجو بيروتي من الجهة اليسرى وأرسل كرة عرضية أخطأ المدافع فابريسيو سيلفا في إبعادها وأسكنها مرمى فريقه.

وأحرز محمد صلاح الهدف الرابع في الدقيقة 55 بعدما تسلم تمريرة طولية من توتي ليودعها من لمسة واحدة بيسراه داخل الشباك.

وأهدر لاعبو روما العديد من الفرص أمام مرمى الفريق الزائر ليكتفي بالفوز برباعية نظيفة ويتصدر المجموعة الخامسة بأربع نقاط بفارق الأهداف أمام اوستريا فيينا الذي فرض عليه فيكتوريا بلزن التعادل السلبي ليحصد الفريق التشيكي النقطة الثانية ويحتل المركز الثالث في حين يتذيل استرا جيورجيو الترتيب بلا نقاط.

كووورة

شام تايمز

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