مورينيو يشتبك مع معاونيه في أولد ترافورد

ارتكب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء الخميس، واقعة مؤسفة، تضاف إلى الكثير من الوقائع للمدرب، المثير للجدل دائمًا.

وكانت الواقعة الجديدة، وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، مع أحد مساعديه، في الجهاز الفني، خلال مباراة فريقه أمام زوريا الأوكراني، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليج”.

بدأت تفاصيل الواقعة، بحسب الصحيفة البريطانية، عندما قرر مورينيو، إجراء تبديل قبل انطلاق الشوط الثاني بإشراك الفرنسي الدولي، بول بوجبا.

الكاميرات الناقلة للقاء، أظهرت، مورينيو، وهو يتوجه إلى مساعده روي فاريا، ويعنفه بشدة، أمام اللاعب، في إشارة من المدرب البرتغالي، بأن مساعده، يطالب بوجبا، بتعليمات خاطئة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل لاحظ مورينيو، مساعده فاريا، يتناقش مع باقي أعضاء الجهاز المعاون، للدفاع عن وجهة نظره، ليترك “السبيشيال وان”، أحداث اللقاء، ويتوجه لتعنيف باقي المساعدين.

كان مانشستر يونايتد، حقق فوزه الأول في “يوروبا ليج” بشق الأنفس، أمام زوريا الأوكراني، بهدف سجله زلاتان إبراهيموفيتش.

كووورة

شام تايمز

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