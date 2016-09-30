المدعي العام يطلب السجن 9 سنوات لتركي اعتدى على فتاة ” الشورت القصير “

طلبت النيابة العامة التركية، الحكم بالسجن لمدة تسعة أعوام وأربعة أشهر، على مواطن تركي، اعتدى بالضرب على شابة في إحدى الحافلات العامة، في مدينة اسطنبول، بذريعة لبسها “شورت” قصير.

وبنى المدعى العام طلبه، الصادر يوم الأربعاء، بناء على التهم التي وجهت الى المعتدي بإعاقة حرية الاعتقاد والرأي والتعبير، وإثارة الكراهية في المجتمع، والتهجم والجرح بعمد، مطالباً بتنفيذ حكم السجن لمدة تصل الى تسعة سنوات وأربعة أشهر، وبحد أدنى سنتين وسبعة أشهر.

وقد تعدى المتهم بالضرب على الممرضة، عائشة غول تيرزي، 23 عاماً، على الوجه في حافلة مكتظة مما تسبب بغيابها عن الوعي لفترة قصيرة وإصابتها بجروح طفيفة، قبل أن تلقي الشرطة القبض على المتهم شاكرأوغلو، بتهمة الاعتداء بالضرب.

وبعد أن أفرجت الشرطة عن المتهم، تم إعتقاله مجدداً في اليوم التالي بعد حديثه للإعلام مبرراً ومدافعاً عن فعله، وهو ما استوجب اعتقاله للمحاكمة بتهمة إثارة الكراهية في المجتمع.

(SABAH)

شام تايمز

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