زوجان بريطانيان ينفقان مبالغ طائلة لجعل طفلهما مشهوراً

ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن زوجان ينفقان 15 ألف جنيه إسترليني سنويًا لجعل ابنهما البالغ من العمر 8 سنوات مشهورًا ، حيث رصد والداه هذا المبلغ له لتنمية مهاراته لجعله ممثلاً أو راقصًا.

ووفق ما افادت شبكة إرم نيوز ، يرى الطفل والدته هايلي (26 عاما) مرتين في الأسبوع، ويعمل كلا الوالدين إلى جانب الأجداد بتمويل حياته المترفة ، وأفسحت قدرة الطفل على التواصل مع وسائل الإعلام الحديثة والطرق الحديثة للتسويق، الطريق لصنع خط أزياء له، إلى جانب فيديوهات “يوتيوب” جعلته يمتهن مهنة الرقص.

الوالد ستيفان (33 عاما) الذي حول نشاط شركته الخاصة لحياكة العلامة التجارية، يقول إن ابنه يتابع خطوط الموضة والموسيقى والتمثيل والرقص لتكون مهنته العام المقبل.

وأضاف: “ثيو تطور حتى تجاوز التوقعات في جميع المجالات، لاسيما الفنون المسرحية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتصميم، والأفلام”.

وقال ستيفان: “ابني طفل معجزة وذكي جدًا، وسنفعل كل ما بوسعنا لجعله نجمًا”.

شام تايمز

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