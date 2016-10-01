بريطانيا : طباعة جسم بشري بتقنية ثلاثية الأبعاد للأغراض التدريبية

سيكون الجراحون قريباً قادرين على التدريب على نماذج واقعية مشابهة إلى حد بعيد للجسم والأعضاء البشرية، تم إنشاؤها باستخدام تقنيات متطورة للطباعة ثلاثية الأبعاد.

وعمل الباحث ريتشارد آرت من كلية الفنون والتصميم في جامعة نوتغنهام ترنت البريطانية على إنجاز هذا النموذج الوافعي للجسم البشري، مع أعضاء تكاد تنبض بالحياة مثل القلب والرئتين، وذلك بالتعاون مع شركات رائدة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وإلى جانب ردود الفعل الحسية، يمكن للنموذج أيضاً ضخ كمية محدودة من الدم الصناعي إلى باقي الأجهزة، كما يمكن للمتدربين استخدام جهاز التنفس الصناعي لمحاكاة عمليات التنفس.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، يقول آرم وهو طالب وباحث يحضر لدرجة الدكتوراة: “الهدف من هذا النموذج تحضير الجراحين لإجراء العمليات الجراحية في بيئة حقيقية وتمثيل واقعي على تشريح الجسم البشري”.

وتم تصنيع النموذج باستخدام مواد هلامية من السيليكون والألياف، واستخدمت جثة مجهولة الهوية للحصول على أبعاد الجسم، وقامت شركة “تروما إف إكس” بتصنيع الجلد الخارجي الذي يمكن شقه بالمشرط.

وفي حين تم إنشاء النموذج الأولي ليتم عرضه على الملأ، سيكون هذا النموذج الأساس لنموذجين آخرين، من المقرر أن يتم إنتاجهما لصالح وزارة الدفاع بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) القادم.

شام تايمز

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