تعرف على أهم القيم الغذائية في ” الكاجو “

الكاجو عبارة عن نوع من بذور المكسرات توجد داخل حبة الكاجو، يمتاز بشكله الذي يشبه الكلية، ويعود موطنه الأصلي إلى شمال شرق البرازيل. الكاجو أقل المكسرات من حيث الدهون، وتصنّف معظم الدهون التي يحتويها باعتبارها غير مشبّعة، أي أنها صحية.

إليك أهم ما تحتويه الحصة الواحدة من الكاجو (28 غراماً) وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية :

تحتوي الحصة الواحدة من الكاجو المحمّص على 163 سعرة حرارية، و13 غراماً من الدهون، و9 غرامات من الكربوهيدرات، وغر ام من الألياف، و4 غرامات من البروتين.

الدهون : من بين الـ 163 سعرة حرارية التي توفرها الحصة الواحدة من الكاجو تأتي 109 سعرة من الدهون، والبقية من البروتين والكربوهيدرات. لذا، هل تعتبر كمية هذه الدهون صحية؟

وتمثل كمية الدهون في الحصة الواحدة من الكاجو حوالي 20 بالمائة من كمية الدهون التي يحتاجها الإنسان في اليوم الواحد إذا كان يتبع حمية لضبط الوزن أو تخفيفه تشتمل على 2000 سعرة حرارية في اليوم. لكن المميز في الكاجو أنه يحتوي على دهون أوميغا3 وأوميغا6 إلى جانب دهون أخرى صحية.

الفيتامينات : يعتبر الكاجو مصدراً رائعاً لفيتامين “ك”، و5 أنواع من فيتامينات “ب” هي حمض الفوليك و”ب6″ والريبوفلافين والنياسين وبانتوثينيك. إلى جانب ذلك يحتوي الكاجو على فيتامين “إي” وهو من أهم مغذيات البشرة.

المعادن : توفر الحصة الواحدة من الكاجو 31 بالمائة من الاحتياجات اليومية للجسم من النحاس، و18 بالمائة من المغنيسيوم، و14 بالمائة من الفوسفور. إلى جانب ذلك يحتوي الكاجو على نسب أقل من الكالسيوم والمنغنيز والسيلينيوم والزنك.

الكاجو المملّح : من دون الملح تحتوي حصة الكاجو على 4.5 ملغ من الصوديوم، أما الكاجو المملّح فيحتوي الحصة الواحدة منه على 179 ملغ من الصوديوم، أو ما يعادل 7 بالمائة من الكمية الموصى بها في اليوم الواحد.

شام تايمز

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