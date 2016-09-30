فاردي : الفودكا أعاقت عملية شفائي من الإصابات

كشف النجم الدولي الإنكليزي جيمي فاردي، مهاجم فريق ليستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز، أن إفراطه في تناول الكحول، وخصوصا الفودكا، أضر كثيرا في مسرته الكروية خصوصا على مستوى الإصابات حيث كانت الفودكا تعطل من عملية التعافي في كثير من الأحيان.

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية مقتطفات من كتاب “من أي مكان” الذي يروي السيرة الذاتية للنجم الإنكليزي، وجاء فيه: “تعرضت لإصابة عادية وروتينية في القدم ولكنها أخذت وقتا طويلا جدا للتعافي، كنت أشرب ثلاثة لترات من الفودكا وأضع بداخلها كميات من الحلوى”.

وأضاف هداف فريق ليستر سيتي في الوسم الماضي “كنت أضع الكثير من الحلويات الحمراء والبنفسجية لأنني لم أكن أفضل البرتقالي والأخضر والأصفر، كان ذلك عندما كنت أشعر بالملل في المنزل في المساء، كانت فودكا جيدة ولكنها كانت ضد مصلحتي وقدرتي على التعافي من إصابتي بالقدم”.

وبحسب صحيفة إيلاف ، أوضح “ديف ريني طبيبي الخاص قال لي أنه لا يصدق كيف لم تتحسن حالتي، تعجب من ذلك ثم شرح لي علميا كيف يمكن للكحوليات أن تضر وتعيق عملية الشفاء”.

جدير بالذكر أن فاردي البالغ من العمر 29 سنة، كان قد أثار إعجاب الكثيرين وبات محل اهتمام العديد من الأندية الكبيرة، بعد تألقه اللافت في مسابقة الدوري الإنكليزي الموسم الماضي ومساهمته الكبيرة في تتويج ليستر سيتي بلقب البريميرليغ للمرة الأولى في تاريخ النادي.

شام تايمز

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