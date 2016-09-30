طائرة كريستيانو رونالدو تتعرض لحادث في برشلونة

تعرضت طائرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد لحادث في مطار برشلونة لحظة هبوطها.

وذكرت صحيفة (آس) الإسبانية، أن الطائرة تعرضت الإثنين الماضي، لحادث عندما انشقت عجلات الهبوط، مما أدى لخروج الطائرة عن المدرج دون أن يتسبب هذا الحادث في وقوع إصابات.

ولم يكن كريستيانو على متن الطائرة وقت الحادث، حيث كان يتواجد في ألمانيا استعدادا لمواجهة بوروسيا دورتموند، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

ويقوم كريستيانو، بتأجير طائرته في الأوقات التي لا يستخدمها.

يذكر أن كريستيانو كان قد اشترى هذه الطائرة آواخر العام الماضي مقابل ما يقرب من 20 مليون يورو.

كووورة

شام تايمز

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