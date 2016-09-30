أردوغان يعزي غياب الحل الجذري لمشكلة اللاجئين لرفض النظام انشاء منطقة آمنة بسوريا .. ميركل وأردوغان يدعوان لفرض هدنة ..وبوتين يؤكد ضرورة توحيد الجهود لتنفيذها

أرجع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم الخميس, سبب عدم وجود حل جذري لمشكلة اللاجئين الى رفض النظام و”التنظيمات الإرهابية” ومن يدعمها لإقامة منطقة آمنة في سوريا.

ونقلت وكالات انباء تركية عن اردوغان قوله انه “لو كانت هناك منطقة آمنة في سوريا لكان هناك حل جذري لمشكلة اللاجئين فنحن نعرض حلا آمنا للشعب السوري”.

وأضاف أدروغان “ما نقوم به من تأمين المناطق السورية سيساهم في حل مشكلة الهجرة غير الشرعية و الغرب لم يسمع منا منذ البداية لحل مشكلة الهجرة”.

وطالبت تركيا, في وقت سابق, مدعومة بأطياف معارضة, بإيجاد “مناطق عازلة” ضمن الحدود السورية شمال سوريا بمحاذاة الحدود التركية، بينما حذرت السلطات السورية من ذلك باعتباره “اعتداءا على سيادة البلاد”.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال، يوم الأحد، إن قوات عملية “درع الفرات” شمالي سوريا، مضطرة للتمدد 45 كيلو مترًا على الأقل نحو الجنوب للوصول إلى مدينة “منبج”، مشيرًا أنه سيعقب ذلك إقامة منطقة آمنة فعلية بمساحة 5 آلاف كيلومتر مربع تقريبًا.

وفي سياق متصل, أشار اردوغان الى ان تزايد عمليات “بي كا كا” بالآونة الأخيرة له سبب وحيد هو تخفيف الضغط على منظمة غولن “الإرهابية” والتشويش على تركيا بشأن أزمة سوريا.

وتصاعدت وتيرة التفجيرات التي نفذها حزب ” البي كا كا “, المصنف على لائحة الارهاب التركية, في تركيا خلال الفترة الماضية ما اسفرت عن تفاقم الازمة بين الطرفين, في وقت ما تزال فيه المواجهات بين الجيش التركي و حزب ” البي كا كا” مستمرة جنوب و شرقي البلاد.

ميركل وأردوغان يدعوان إلى فرض هدنة ..وبوتين يؤكد ضرورة توحيد الجهود لتنفيذها

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه من المهم فرض وقف لإطلاق النار فورا في سوريا، وذلك بالوقت الذي دعا فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لضرورة توحيد الجهود لتنفيذ الهدنة المتفق عليها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت حسب وكالة (تاس)، إن ميركل واردوغان ناقشا الوضع في سوريا خلال اتصال هاتفي وقالا انه في الآونة الأخيرة تهاجم السلطات السورية حلب، بدعم من روسيا، وهذا يؤدي إلى مزيد من التدهور في أوضاع السكان المدنيين.

وتتعرض عدة احياء بحلب لقصف وغارت مكثفة من قبل طيران النظامي, ادت لوقوع العشرات مابين قتيل وجريح، وذلك عقب اطلاق النظامي عملية عسكرية في احياء المدينة الشرقية , وسط مطالبا دولية بضرورة وقف العنف وايصال المساعدات واحياء الهدنة, كما دعت منظمة الصحة العالمية الى اجلاء المرضى والمصابين من حلب.

واتفق الجانبان, أن تقارير عديدة تتحدث عن “انتهاكات للقانون الدولي، وهو أمر غير مقبول”، وانه على أن لدى روسيا مسؤولية خاصة لخفض العنف في سوريا، وذلك للإبقاء على فرصة لانطلاق العملية السياسية.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ضرورة توحيد الجهود لتنفيذ الهدنة في سوريا على أساس الاتفاق الروسي الأمريكي في 9 أيلول.

وأعلن الكرملين أن الجانبين أكدا أهمية وفاء واشنطن بوعودها بعزل المعارضة عن الإرهابيين في سوريا، مضيفا أن روسيا ستواصل جهودها الرامية إلى تحقيق هدنة صامدة وتحسين الوضع الإنساني هناك.

شام تايمز

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