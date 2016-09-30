دون التوصل لنتيجة… مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن حلب .. الجعفري يرفض اتهامات للنظام بقتل المدنيين بحلب

عقد مجلس الأمن، يوم الخميس، جولة مشاورات مغلقة بشأن الوضع الإنساني في حلب، دون أن يتم التوصل لنتيجة.

وقال رئيس مجلس الأمن السفير جيرارد فان بوهمن في تصريح للصحفيين، انه لم يتم التوصل لأي نتيجة خلال اجتماع اليوم بشأن حلب”.

وحملت جلسة مجلس الأمن عنوان “حماية المدنيين: وضع الرعاية الطبية في الصراع المسلح”، وشارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة “أطباء بلا حدود”.

وجاءت المشاورات بعد ان استمع أعضاؤه إلى إفادة علنية من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة ستيفن أوبراين حول الوضع الإنساني في سوريا وفي حلب على وجه الخصوص.

وكان وكيل الامين العام للشؤون الانسانية والاغاثة والطوارئ ستيفن اوبراين قال يوم الخميس، إن الأيام الماضية شهدت تصعيدا عسكريا كبيرا في سوريا، مضيفاً أن “الوضع الإنساني في حلب يوشك على الإنهيار الكامل”.

وتشهد عدة احياء في حلب تصعيدا عسكريا وغارات جوية مكثفة, اسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح, وحدوث اضرار مادية, وذلك بعد إعلان الجيش النظامي بدء عملية عسكرية في حلب, حيث ستستهدف الضربات الجوية مواقع المعارضة بدقة.

وتواجه روسيا انتقادات واتهامات حول قيامها باستهداف حلب, وسط مطالبات دولية لها بممارسة “ضغوطات” على النظام السوري من اجل وقف اعمال القتال والعنف .

وانهارت الهدنة في سوريا, والتي دامت لمدة اسبوع, بموجب الاتفاق الروسي – الامريكي , في محاولة جديدة لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات, في وقت تبادلت القوات النظامية ومصادر معارضة مراراً, الاتهامات بخصوص “خرق نظام الهدنة”, وسط مساعي دولية لاحياء الهدنة واتهامات بين موسكو وواشنطن بعدم الالتزام بالاتفاق.

في جلسة لمجلس الامن… الجعفري يرفض اتهامات للنظام بقتل المدنيين بحلب

رفض مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري يوم الخميس، الاتهامات الموجهة الى الحكومة السورية بأنها “تقتل مدنيين”.

وقال الجعفري, خلال جلسة لمجلس الامن بشأن سوريا، إن “الحكومة لا تقصف أو تقتل مدنيين ولا تقصف القوافل الإنسانية”, مشيرا الى أن “من فعلوا ذلك هم الإرهابيون”.

وسبق للجعفري أن رفض, يوم الاربعاء الماضي، اتهام وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، لدمشق وللحكومة الروسية باستهداف قافلة مساعدات إنسانية في حلب, فيما اتهم مجلس الامن “بالفشل” في اصدار قرار يدين استهداف التحالف الدولي مواقع عسكرية تابعة للجيش النظامي بدير الزور.

وأكد الجعفري أن سورية لا تحتاج لمساعدات إنسانية وإنما إلى وقف الإرهابيين والحرب التي تشن عليها مشيراً إلى أن الحكومة السورية فتحت معابر إنسانية لخروج المدنيين من شرق حلب إلا أن التنظيمات الإرهابية المسلحة تأخذ الناس دروعاً بشرية.

وقال الجعفري في تصريح صحفي اليوم: “كيف لهم أن يعاقبوا 23 مليون سوري من خلال الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب ولاحقاً يقولون نحن نريد مساعدة الشعب السوري.. نحن لا نريد المساعدات الإنسانية بل نريد نهاية الحرب ووقف الإرهابيين”.

وجدد الجعفري التأكيد على أن “التحالف الدولي” الذي شكلته الولايات المتحدة بزعم محاربة الإرهاب غير شرعي لأنه لم ينسق مع الحكومة السورية مشيراً إلى أن هناك محاولات للتضليل فيما يخص الملف السوري تمارسه بعض الدول.

وأوضح الجعفري أنه ليس للولايات المتحدة رغبة سياسية في الفصل بين من تسميهم “معارضة معتدلة” وتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي وقال: “الجواب الوحيد الذي سمعناه من الأميركيين وكرره وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مؤخراً هو عدم وجود رغبة سياسية لهم بفصل من يسمونه هم “معارضة معتدلة” عن جبهة النصرة”.

وأشار الجعفري إلى أن قيام طائرات أميركية بقصف جسرين بمحافظة دير الزور يربطان بين ضفتي نهر الفرات يؤكد عدم اعتماد السياسة الأميركية على العوامل الإنسانية.

وقال الجعفري: “الحكومة السورية فتحت أربعة معابر إنسانية لخروج الناس من شرق حلب ولكن المشكلة أن الجماعات الإرهابية الموجودة في المنطقة والذين يعدون بالمئات فقط يأخذون الآلاف رهائن ودروعاً بشرية وكان حرياً بنائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين وصف الواقع كما هو”.

وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن بعض موظفي الأمم المتحدة يتحملون مسؤولية دعم الإرهابيين وعرقلة المصالحات وقال: “عندما تم عقد المصالحة في حي الوعر في حمص ووافق المسلحون أن يخرجوا قام بعض موظفي الأمانة العامة في سورية بالاجتماع مع المسلحين والطلب منهم بعدم تسليم السلاح والاستجابة”.

شام تايمز

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