قوات النظام تسيطر على مخيم حندرات .. قصف على مناطق بريف دمشق وادلب وحلب وحمص .. سانا : القضاء على ارهابيين بريف دمشق ومحيط مطار دير الزور وريفي حمص وحماة

قال قيادي في الجيش الحر، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات النظام سيطرت على معسكر حندرات شمالي حلب.

وهذه هي المرة الثانية التي تسيطر فيها قوات النظام على المعسكر منذ بدأت عملية عسكرية في حلب الأسبوع الماضي، شهدت استشهاد وإصابة مئات المدنيين جراء القصف الجوي المركز على المشافي والمخابز والأسواق.

وأكد زكريا ملاحفجي (تجمع فاستقم كما أمرت) أن المعسكر وقع في يد القوات النظامية، التي كانت سيطرت عليه يوم السبت الماضي قبل أن تنتزعه الفصائل المعارضة من جديد في هجوم مضاد في نفس اليوم.

وقال المرصد السوري إن قوات النظام سيطرت على المعسكر، لكن الاشتباكات ما زالت مستمرة في محيطه.

ضحايا بقصف على مناطق بريف دمشق وادلب وحلب وحمص.. وفصائل معارضة تتقدم بريف حماه

سقط قتلى وجرحى, يوم الخميس, بقصف على خان شيخون بادلب, وعربين بريف دمشق, وكيسين بحمص, وكفرناها بحلب, وسط مواصلة فصائل معارضة تقدمها في ريف حماه الشمالي.

وقالت مصادر معارضة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف بالقنابل العنقودية طال مدينة خان شيخون بريف ادلب.

وسقط عشرات القتلى والجرحى, الأسبوع الماضي, نتيجة الغارات الجوية على خان شيخون, في حادثة وصفتها المعارضة بـ “المجزرة”.

وأضافت المصادر أن ضحايا سقطوا نتيجة قصف بقذائف المدفعية, مصدره الطيران النظامي, على قرية كيسين بريف حمص الشمالي.

وكان ضحايا سقطوا منذ ايام نتيجة قصف قوات النظامي على أحياء الوعر والغوطة والإنشاءات في حمص بقذائف الفوزديكا، كما سقط أكثر من 20 جريحاً نتيجة قصف جوي ومدفعي مكثف على مدينة تلبيسة في ريف حمص.

كما أسفر قصف طال مدينة عربين بريف دمشق عن وقوع جرحى, بحسب المصادر.

وتشهد مناطق عدة خاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة في البلاد لقصف متكرر ما يؤدي الى سقوط عشرات القتلى والجرحى, وسط اتهام الطيران النظامي مدعوما بسلاح الجو الروسي بتنفيذ هذه الغارات الجوية.

وفي ريف حلب, سقط جرحى, بحسب المصادر, جراء قصف جوي استهدف فرن خبز في بلدة كفرناها بريف المحافظة الغربي.

من جهة اخرى, حققت فصائل معارضة تقدما بريف حماه الشمالي, حيث سيطرت على عدة مواقع , بعد معارك مع الجيش النظامي.

وذكرت مصادر معارضة ان المعارضة المسلحة سيطرت على بلدتي كراح وخفسين وحاجزي بيت سعدو والخزان قرب كراج , بعد معارك مع النظامي.

وبدأت فصائل معارضة منذ 3 ايام عملية عسكرية بريف حماه الشمالي, استعادت من خلالها عدة مناطق ومواقع ونقاط تابعة للجيش النظامي.

فيما أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن :

الجيش العربي السوري يقضي على 30 إرهابيا من “داعش” بريف دمشق وفي محيط مطار دير الزور ويوقع عشرات القتلى بريفي حمص وحماة

سقط أكثر من 80 قتيلا ومصابا من تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في طلعات لسلاح الجو في الجيش العربي السوري على تجمعاتهم وأوكارهم في منطقة الضمير بريف دمشق.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن سلاح الجو السوري “”نفذ طلعات جوية على تجمعات لتنظيم “داعش” الإرهابي في بير الأفاعي والنقب بمنطقة الضمير أسفرت عن مقتل 30 إرهابيا وإصابة أكثر من 50 آخرين”” وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.

وأحكمت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أمس السيطرة على المزارع الممتدة بين الريحان وتل كردى على الأطراف الشمالية الشرقية لمزارع دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وحدة من الجيش تحبط هجوم إرهابيين من تنظيم “داعش” على مطار دير الزور

إلى ذلك أحبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة اليوم هجوم مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” على مطار دير الزور العسكري.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن حامية المطار اشتبكت مع إرهابيين من تنظيم “داعش” “تسللوا على طول الساتر الشرقي لمطار دير الزور وأوقعت العديد منهم قتلى ومصابين بينما لاذ الآخرون بالفرار”.

ودمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري أمس عربات مدرعة ومصفحة لإرهابيي “داعش” في محيط جبل الثردة وشرق مطار دير الزور العسكري وفي قرى الجنينية والحسينية والبغيلية بالريف الغربي.

ويحاصر تنظيم “داعش” الإرهابي الأحياء السكنية في دير الزور وقرى وبلدات ريف المحافظة ويمنع وصول المواد الأساسية والغذائية إلى الأهالي حيث يقوم الطيران السوري والروسي بإلقاء المساعدات جوا عبر المظلات في حين يقوم التحالف الأمريكي بدعم تنظيم “داعش” عبر استهدافه مواقع الجيش العربي السوري الذي أثبت أنه القوة الأساسية الوحيدة في مواجهة الإرهاب التكفيري.

إيقاع عشرات القتلى في صفوف إرهابيي “جيش الفتح” بريف حماة

وفي ريف حماة سقط عشرات القتلى والمصابين بين صفوف إرهابيي “جيش الفتح” وتنظيم “داعش” خلال طلعات جوية نفذها الطيران الحربي السوري على تجمعاتهم ومحاور تحركهم بريف حماة الشمالي والشرقي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن سلاح الجو في الجيش العربي السوري نفذ صباح اليوم غارات مكثفة على مواقع انتشار التنظيمات الإرهابية وخطوط إمدادها في قرى وبلدات طيبة الإمام ومعردس والكبارية وتل الزعتر وسكيك ومورك وكوكب ومحيط قرى عطشان والشعثة والطليسية بالريف الشمالي.

ولفت المصدر إلى أن الغارات أسفرت عن “مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين وتدمير دبابات وعربات مدرعة محملة بأسلحة وذخيرة”.

وأحبطت وحدات من الجيش والقوات المسلحة أمس هجوماً كبيراً لإرهابيي “جيش الفتح” و”جند الأقصى” و”أحرار الشام” على بلدتي كراح والزغبا بريف حماة الشمالي وأوقعت أكثر من 70 قتيلاً بين صفوفهم.

وفي الريف الشرقي أشار المصدر العسكري إلى أن الطيران الحربي السوري نفذ غارات جوية على أوكار وتجمعات لعربات ثقيلة لإرهابيي تنظيم “داعش” شرق قرية المفكر الشرقي بريف سلمية أسفرت عن “تدميرها”.

وينتشر إرهابيو تنظيم “داعش” في عدد من القرى المنتشرة على الحدود الإدارية الشرقية لريفي حماة وحمص وتعتدي على الأهالي في القرى الآمنة بالقذائف وترتكب بحقهم المجازر.

الطيران الحربي السوري يدمر آليات لإرهابيي تنظيم “داعش” بريف حمص الشرقي

ونفذ سلاح الجو طلعات جوية مكثفة على تجمعات وأرتال إرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بريف حمص الشرقي.

وأفاد مصدر عسكرى في تصريح ل سانا بأن سلاح الجو في الجيش العربي السوري “دمر آليات مزودة برشاشات لإرهابيي “داعش” وقضى على أعداد منهم في سلسلة ضربات مركزة على مقراتهم وأرتال الياتهم في محيط حقل شاعر وتلول الصوانة” شمال غرب مدينة تدمر بنحو 60 كم.

ويعمد تنظيم “داعش” إلى السطو على آبار النفط في البادية السورية وسرقة منتجاتها وتهريبها إلى الأراضي التركية بموجب صفقات تثبت التقارير تورط أردوغان شخصيا فيها في خرق فاضح للقرارات الدولية القاضية بمنع الاتجار بالنفط مع التنظيمات الإرهابية.

وذكر المصدر في وقت لاحق مساء اليوم أن “وحدة من الجيش والقوات المسلحة أوقعت عددا من القتلى والمصابين في صفوف إرهابيي “جبهة النصرة” ودمرت آلياتهم جنوب قرية عز الدين” على اتجاه تلبيسة بريف حمص الشمالي.

ودمرت وحدات من الجيش أمس معسكر تجميع وتدريب لإرهابيى “جبهة النصرة” في قرية كيسين وأوقعت العديد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب في بلدات وقرى تلبيسة والرستن وأم شرشوح والغنطو.

وحدات من الجيش تقضي على إرهابيين من “داعش” و”جبهة النصرة” في درعا وريف السويداء

في هذه الأثناء قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على إرهابيين من تنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش” المدرجين على لائحة الارهاب الدولية في ريفي درعا والسويداء.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لسانا بأن وحدة من الجيش “نفذت رمايات مدفعية على تجمع لإرهابيي /جبهة النصرة/ في بلدة طيسيا بريف درعا أسفرت عن تدميره”.

ودمرت وحدة من الجيش امس طائرات مسيرة تحمل مواد متفجرة لإرهابيي “جبهة النصرة” ومقرا وعددا من الياتهم شرق بلدة داعل شمال مدينة درعا بنحو 14 كم.

وفي منطقة درعا البلد “قضت وحدات من الجيش على إرهابيين جميعهم من “جبهة النصرة” ودمرت لهم اليات متنوعة على طريق السد وجنوب غرب خزان الكرك ومحيط الجمرك وجنوب مؤسسة الكهرباء وشرق كازية السلطان على طريق سجن غرز”وفقا للمصدر العسكري.

وفجرت وحدة من الجيش امس عبوة ناسفة بسيارة تقل مجموعة إرهابية تابعة ل”جبهة النصرة” على طريق مخيم النازحين سجن غرز ما ادى الى مقتل من بداخلها من بينهم ثابت المسالمة متزعم ما يسمى /الوية أحرار حوران/ و/حسام أبا زيد/ متزعم ما يسمى /لواء جند الفاروق/.

وفي الريف الشمالي للسويداء ذكر المصدر أن وحدة من الجيش “دمرت آلية مزودة برشاش لإرهابيي /داعش/ وأوقعت عددا منهم بين قتيل ومصاب في رمايات نارية على تجمع لهم شمال تل الخالدية”.

ودمرت وحدة من الجيش في الـ25 من الشهر الجاري صهريج وقود لإرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة مشبك الوديان شرق قرية شعف بريف السويداء الشرقي.

وتعمل وحدات الجيش العاملة في ريف السويداء بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على احباط محاولات إرهابيي “داعش” التسلل الى التجمعات السكانية المنتشرة على أطراف بادية السويداء ومنع تهريب الأسلحة والنفط المسروق من الآبار السورية.

دي ميستورا يقر بصعوبة استئناف المفاوضات السورية مع تواصل القصف

أقر الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الخميس, بصعوبة استئناف المفاوضات بين الاطراف السورية, مع تواصل اعمال القصف.

ونقلت وسائل اعلام عن دي ميستورا قوله, بعد لقائه البابا فرنسيس في الفاتيكان، انه “لا يمكن التوصل إلى السلام في سوريا” مع استمرار عمليات القصف، بعد الامل في حصول مفاوضات مباشرة بين الأطراف السورية “في الأسابيع المقبلة”.

وكانت آخر جولة من المفاوضات السورية السورية غير المباشرة في جنيف انتهت نيسان الماضي، إلا أنه لم يتحدد بعد موعداً دقيقاً لانطلاق الجولة القادمة, الا ان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا استبعد عقد جولة من المحادثات قريبا نتيجة الوضع المعقد في حلب.

من جانبه, اعلن نائب الموفد الاممي رمزي عز الدين, في مؤتمر صحفي, ان “القصف العشوائي يهدد المدنيين في حلب, و كل عمليات إرسال المساعدات في سوريا تتم عرقلتها”, مشددا على “وقف القصف وحماية المدنيين”.

وتتعرض عدة احياء بحلب لقصف وغارت مكثفة من قبل طيران النظامي, ادت لوقوع العشرات مابين قتيل وجريح , وذلك عقب اطلاق النظامي عملية عسكرية في احياء المدينة الشرقية , وسط مطالبا دولية بضرورة وقف العنف وايصال المساعدات واحياء الهدنة, كما دعت منظمة الصحة العالمية الى اجلاء المرضى والمصابين من حلب.

وأشار عز الدين الى ان ” 600 مصاب في شرق حلب لا يمكنهم الحصول على الرعاية الطبية أو إجلائهم, فيما يقدم فقط 53 طبيباً الخدمات الصحية لنحو 270 ألفاً من سكان حلب”.

وتعاني العديد من المناطق السورية لاسيما حلب اوضاع انسانية مأساوية, نتيجة الحصار المفروض عليها, وسط تبادل المعارضة والنظام المسؤولية حول تدهور الاوضاع الانسانية, ومطالبات اممية بضرورة السماح في بايصال المساعدات للمناطق المحاصرة.

وانهارت الهدنة في سوريا, والتي دامت لمدة اسبوع, بموجب الاتفاق الروسي – الامريكي , في محاولة جديدة لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات, في وقت تبادلت القوات النظامية ومصادر معارضة مراراً, الاتهامات بخصوص “خرق نظام الهدنة”, وسط مساعي دولية لاحياء الهدنة واتهامات بين موسكو ووانشطن بعدم الالتزام بالاتفاق.

شام تايمز

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