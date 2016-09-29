فصائل المعارضة تسيطر على على قريتي كراح وخفسين بحماة والزيادية وغرور شمال حلب

أعلن فصيل جند الأقصى اليوم الخميس (29 أيلول/سبتمبر) سيطرته على قريتي كراح وخفسين وأربع حواجز لقوات النظام بريف حماة الشمالي، بعد معارك عنيفة مع قواته.

وأفاد فصيل جند الأقصى، في بيانات نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بشنّ هجوم عنيف على مواقع قوات النظام في ريف حماة الشمالي الشرقي، سيطر خلاله على كامل قريتي كراح وخفسين، بالإضافة إلى سيطرته على حاجزي الخزان والسعدو شمال غرب كراح، وحاجز التفتيش شرق القرية، كما سيطر على حاجز الشيلكا شرق قرية الكبارية بريف حماة الشمالي الشرقي، واستولى على عدد من الآليات والأسلحة.

وأكد ناشطون استيلاء الثوار على أربع دبابات وعربتي (بي ام بي) وقاعدة إطلاق صواريخ مضادة للدروع، وأسلحة وذخائر، خلال سيطرتهم على حاجزي بيت سعدو والخران فقط.

وأفادت قناة “حلب اليوم” بتوجه رتل لقوات النظام من حلب إلى حماة عبر طريق أثريا – خناصر، ووصوله إلى قرية الحمام في ريف حلب الجنوبي صباح اليوم، وأشارت إلى أن الرتل مؤلف من 48 آلية بينها 8 دبابات و3 مدافع ميدانية و8 حافلات .

ومن جهتها، شنّت طائرة من دون طيار صباح اليوم سبع غارات جوية على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي والأراضي الزراعية المحيطة بها، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين، وهما: “محمد محمود الزيدان (27) عاما، وأحمد محمد الشمالي (14) عاما”.

الثوار يسيطرون على (الزيادية وغرور) شمال حلب

سيطرت كتائب الثوار اليوم الخميس (29 أيلول/سبتمبر) على قريتي الزيادية وغرور بريف حلب الشمالي، بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من عملية (درع الفرات)، والتي انطلقت قبل أيام، وتهدف إلى طرد تنظيم “داعش” من مدينة الباب.

وأفادت غرفة عمليات “حوار كلس” من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن قوات الجيش السوري الحر سيطرت على قريتي الزيادية وغرور غرب ناحية الراعي، بعد اشتباكات مع تنظيم داعش، ودمرت عربة مفخخة للتنظيم على محور عويشة جنوب ناحية الراعي، بعد استهدافها بالرشاشات الثقيلة.

وأفادت فرقة السلطان مراد، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، باستعادة الثوار السيطرة على قرية تل عار شرقي وتل عار غربي بريف حلب الشمالي، بعد أن سيطر عليها تنظيم “داعش” قبل أيام قليلة.

وأشار ناشطون إلى أن المدفعية التركية استهدفت اليوم مواقع تنظيم “داعش” في قريتي تركمان بارح واخترين بريف حلب الشمالي الشرقي.

ومن جهتها، أعلنت وكالة أعماق المقربة من التنظيم، في بيان نشرته أمس الأول، إحباط هجومين لفصائل المعارضة على قرية تلالين شمال مارع وقرية جبين وشركة الكهرباء جنوب الراعي بريف حلب الشمالي.

وكانت انطلقت المرحلة الثالثة لعملية “درع الفرات” يوم الخميس 15 أيلول/سبتمبر باستهداف المقاتلات التركية والمدفعية المتمركزة في المناطق المحررة مواقع التنظيم في مدينة الباب، بينما انطلقت قوات الجيش السوري الحر التي تبلغ قوامها ألف و500 مقاتل إلى جانب 500 من قوات المهام الخاصة، براً من جنوب بلدة الراعي باتجاه المدينة المذكورة، بحسب موقع “ترك برس”.

شام تايمز

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