مقتل امرأة وأطفالها في قصف للتحالف الدولي على قرية تابعة لمدينة الباب بحلب

لقيت امرأة وثلاثة من اطفالها مصرعهم, يوم الخميس، في قصف بطائرات التحالف استهدف قرية تابعة لمدينة الباب في ريف حلب.

وذكرت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن امرأة وأطفالها الثلاثة لقوا مصرعهم نتيجة قصف جوي من طيران التحالف استهدف قرية حاجي كوسا التابعة لمدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وسبق ان اعترف التحالف بمقتل عشرات المدنيين في منبج بريف حلب, قبل ان يبدأ البنتاغون باجراء تحقيقا رسميا في معلومات “موثوقة” حول الحادثة.

وجاءت الحادثة بالتزامن مع تعرض عدة احياء بحلب لقصف وغارت مكثفة من قبل طيران النظامي, ادت لوقوع العشرات مابين قتيل وجريح , وذلك عقب اطلاق النظامي عملية عسكرية في احياء المدينة الشرقية .

وانهارت الهدنة في سوريا, والتي دامت لمدة اسبوع, بموجب الاتفاق الروسي – الامريكي , في محاولة جديدة لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات, في وقت تبادلت القوات النظامية ومصادر معارضة مراراً, الاتهامات بخصوص “خرق نظام الهدنة”, وسط مساعي دولية لاحياء الهدنة واتهامات بين موسكو ووانشطن بعدم الالتزام بالاتفاق.

شام تايمز

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