جهاد مقدسي و جمال سليمان يطالبان مصر بالمساهمة في إيجاد حل سياسي للقضية السورية

دعا معارضون سوريون مصر، الى القيام بدور دبلوماسي في النزاع السوري، في وقت وصلت المفاوضات بين القوتين العظميين الداعمتين لأطراف مختلفة في سوريا، واشنطن وموسكو، الى طريق مسدود.

وكان الناطق السابق باسم خارجية النظام، جهاد مقدسي، والفنان جمال سليمان العضوان في “مؤتمر القاهرة”، التقيا في العاصمة المصرية الاربعاء وزير الخارجية المصري سامح شكري.

ودعا مقدسي الى ان تستخدم مصر “وزنها الدبلوماسي في المحافل الدولية وعلاقاتها الجيدة مع الطرفين الاقوى”، الولايات المتحدة وروسيا “للدفع في اتجاه طاولة المباحثات السياسية”.

وقال سليمان من جهته، “نريد دوراً عربياً، نريد دوراً مصرياً فعالاً، ومصر لديها الامكانية لذلك، لا سيما انها ليست طرفاً في الصراع السوري”.

واصطدمت كل المحاولات لايجاد تسوية للنزاع السوري الذي اوقع خلال خمس سنوات اكثر من 300 الف قتيل، بالخلاف على مصير بشار الاسد.

وبخلاف الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية والتي تصر على رحيل الاسد مع بدء المرحلة الانتقالية، لا يطالب “مؤتمر القاهرة” برحيل فوري للاسد.

(AFP)

شام تايمز

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