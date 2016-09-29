واشنطن : تداعيات خطيرة ستطال روسيا بحال وقف التعاون الامريكي معها حول سوريا .. موسكو : وقف واشنطن التعاون معنا بسوريا تعد سياسة “تهديد وابتزاز”

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي, عن “تداعيات خطيرة” ستطال روسيا في حال قررت واشنطن وقف التعاون معها بشان سوريا.

ونقلت شبكة الاخبار الامريكية (سي ان ان) عن كيربي قوله, في الملخص الصحفي اليومي للخارجية الأمريكية, ان تداعيات وقف التعاون الامريكي هو ان “التنظيمات الإرهابية ستستغل ذلك وتتوسع وتملئ الفجوة الموجودة في سوريا, وما يعكسه ذلك من توسيع لعملياتها هناك التي ستشمل بما ليس فيه شك هجمات ضد روسيا هناك ومصالحها.”

رداً على تصريحات كيري .. موسكو :وقف واشنطن التعاون مع الروس في سوريا سياسة “تهديد وابتزاز”

وصفت وزارة الخارجية الروسية, يوم الخميس, تصريحات واشنطن عن تعليق التعاون مع روسيا بشأن سوريا بأنها عبارة عن “سياسة تهديد وابتزاز”.

وذكرت وكالات انباء روسية ان وكالة (نوفوسيتي) نقلت عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قوله ان هذه “سياسة تهديد وابتزاز تستهدف فرض حلول تروق لواشنطن ووكلائها علينا”.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري هدد, يوم الأربعاء, نظيره الروسي سيرغي لافروف بتعليق أي تعاون حول الملف السوري, إذا لم تتخذ موسكو خطوات تهدف لوضع حد لمايجري في مدينة حلب.

واعتبر ريابكوف ان الولايات المتحدة ماضية “بإلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية مع روسيا، وذلك بوضعها الاتفاقات بين البلدين حول سوريا على المحك”.

وتواجه روسيا انتقادات واتهامات دولية لاسيما الولايات المتحدة حول قيامها باستهداف عدة مناطق للمعارضة المعتدلة لاسيما حلب, وسط مطالبات دولية لها بممارسة “ضغوطات” على النظام السوري من اجل وقف اعمال القتال والعنف , في حين تتهم موسكو واشنطن بمحاولة التنصل من الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار, مطالبة اياها مرارا بضرورة فصل المعارضة “المعتدلة” عن التنظيمات الإرهابية.

وانهارت الهدنة في سوريا, والتي دامت لمدة اسبوع, بموجب الاتفاق الروسي – الامريكي , في محاولة جديدة لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات, في وقت تبادلت القوات النظامية ومصادر معارضة مراراً, الاتهامات بخصوص “خرق نظام الهدنة”, وسط مساعي دولية لاحياء الهدنة واتهامات بين موسكو ووانشطن بعدم الالتزام بالاتفاق.

شام تايمز

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