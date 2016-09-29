رجل بوجه مخلوق فضائي

لندن ـ “شام تايمز”: يعاني رجل في الثالثة والخمسين من العمر من أعراض نادرة شوّهت وجهه، وجعلته يشبه مخلوقاً فضائياً.

وقالت صحيفة (ديلي ستار) إن، جيا يوان هاي، يعيش بقرية لاوتو في مقاطعة تشونغتشينغ الواقعة جنوب غرب الصين، ويعاني من متلازمة تضخم أنسجة الوجه وزيادة تكاثرها.

واضافت أن هذه الأعراض تسببت في نمو أنسجة وجه الرجل الصيني بشكل مفرط جعلته يتضخم وسحقت أسنانه وأفقدته حاسة السمع، وبدأ يعاني منها على نحو تدريجي في سن الرشد.

واشارت الصحيفة إلى أن جيا لم يتلق أي علاج بسبب فقر عائلته وارتفاع تكاليفه، لكنه يأمل الآن في اجراء عملية جراحية لتصحيح شكل وجهه، بعد أن اطلقت عائلته حملة لجمع تبرعات مالية لتغطية نفقات العمل الجراحي.

شام تايمز

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