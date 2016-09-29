داعش يشن حملة تصفية ضد الحمير في الموصل بعد وسمها بصور خليفته البغدادي

لندن ـ “شام تايمز”: شن تنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية (داعش) حملة تصفية ضد الحمير في معقله الرئيسي بمدينة الموصل العراقية، بعد لصق صور خليفته أبو بكر البغدادي عليها.

وقالت صحيفة (ديلي ستار) إن جهاديي داعش المنحرفين هاجموا الحيوانات البريئة إثر قيام أشخاص مجهولين بلصق صور البغدادي عليها، واعتبروها اهانة لزعيمهم.

واضافت أن مقاتلي داعش طاردوا الحمير في شوارع الموصل، وقاموا بقتلها كما يفعلون مع الأبرياء من ضحاياهم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع “أن مجهولين لصقوا صور البغدادي على الحمير في وسط مدينة الموصل، مما دفع مقاتي داعش إلى مطاردتها وتصفيتها”.

وقال المصدر إن تنظيم داعش “حشد مقاتليه في المدينة، وقاموا هؤلاء بمداهمة العديد من المنازل بحثاً عن الأشخاص الذين علقوا صور زعيمهم على الحمير”.

شام تايمز

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