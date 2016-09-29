اخلاء ساحة “الطرف الأغر” وسط لندن بسبب طرد مشبوه

لندن ـ “شام تايمز”: أخلت شرطة سكوتلنديارد ساحة الطرف الأغر (ترفالغر سكوير) وسط العاصمة البريطانية لندن من الناس بسبب طرد مشبوه، وقامت بتطويق الشوارع القريبة من المباني الحكومية.

واعلن متحدث باسم سكوتلنديارد أن الشرطة طوّقت المنطقة بين شارع وايت هول، حيث يقع مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننغ ستريت) ووزارات الدفاع والمالية والخارجية، وميدان الحرس الملكي بسبب حادث أمني.

وقال إن الحادث أثار مخاوف المارة، وقامت شرطة سكوتلنديارد باخلاء المنطقة وشوارعها من الناس كاجراء احترازي، وتأكد فيما بعد أن الطرد المشبوه لم يكن مؤذياً.

وتُعد ساحة الطرف الأغر واحدة من المناطق السياحية في العاصمة لندن، وتقع على مسافة مئات الأمتار من البرلمان البريطاني و10 داوننغ ستريت وعدد من الوزارات السيادية البريطانية.

وتضع بريطانيا التحذير الأمني من وقوع هجوم ارهابي عند درجة شديد حالياً، ما يعني أن الهجوم هو احتمال قوي على سلم من خمس درجات أدناها منخفض وأعلاها حاد.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes