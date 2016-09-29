العفو الدولية تتهم القوات الحكومية السودانية باستخدام أسلحة كيميائية في دارفور

لندن ـ “شام تايمز”: اتهمت منظمة العفو الدولية القوات الحكومية السودانية باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال، في منطقة وصفتها بأنها واحدة من أكثر المناطق النائية في دارفور.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إنها أجرت تحقيقاً حصلت من خلاله على “أدلة مروعة على الاستخدام المتكرر لما يُعتقد أنها أسلحة كيميائية ضد المدنيين من قبل القوات الحكومية السودانية، في دارفور خلال الأشهر الثمانية الماضية”.

واضافت أن التحقيق أظهر من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية وإجراء أكثر من 200 مقابلة متعمقة مع الناجين وتحليل عشرات الصور، أن ما لا يقل عن 30 هجوماً بالأسلحة الكيميائية يُحتمل أن تكون وقعت في منطقة جبل مرة في دارفور منذ كانون الثاني/يناير 2016، ووقع آخرها في 9 أيلول/سبتمبر الماضي.

وذكرت المنظمة أن ما يترواح بين 200 و 250 شخصاً لقوا حتفهم نتيجة التعرض لمواد مصدرها الأسلحة الكيميائية وكان معظمهم من الأطفال، مشيرة إلى أن خبيرين مستقلين في الأسلحة الكيميائية أكدا أن الأدلة تثبت بقوة تعرض مدنيين في دارفور لمواد حارقة للجلد، أو مواد مسببة للبثور مثل خردل الكبريت واللويزيت وخردل النيتروجين.

وقالت تيرانا حسن مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية “من الصعب التعبير بالكلمات عن حجم هذه الهجمات ووحشيتها، والصور وأشرطة الفيديو التي شهدناها في سياق بحثنا مروعة حقاً، وأظهرت واحدة منها طفلاً صغيراً يصرخ من الألم قبل أن يموت، كما اظهرت صوراً أخرى العديد من الأطفال الصغار وقد غطت أجسادهم الجروح والبثور، وكان بعضهم غير قادر على التنفس ويتقيأ دماً”.

ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى “الضغط على حكومة السودان لضمان السماح لقوات حفظ السلام والوكالات الإنسانية بالوصول إلى السكان في المناطق النائية مثل جبل مرة، والتأكد من التنفيذ الدقيق لحظر الأسلحة الحالي وتوسيعه ليشمل البلاد كلها، وفتح تحقيق على وجه السرعة في استخدام الأسلحة الكيميائية، وملاحقة كل من يُشتبه في مسؤوليته عن ذلك”.

شام تايمز

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