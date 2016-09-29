تعيين مديري مشفيي الأسد والمواساة الجامعيين ومدير تنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم قرارين بتكليف الدكتور جابر ابراهيم وظيفة مدير عام مشفى الأسد الجامعي بدمشق والدكتور عصام زكريا الأمين وظيفة مدير عام مشفى المواساة الجامعي.

كما أصدر قرارا بتعيين الدكتور عبد الرزاق قاسم مديرا تنفيذيا لسوق دمشق للأوراق المالية.

وكان المهندس خميس أصدر في آب الماضي قرارا يقضي بتكليف مديرين جدد للشركة السورية لتخزين وتوزيع الموادالبترولية “محروقات” والشركة العامة لكهرباء ريف دمشق والمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للاستشعار عن بعد.

سانا

شام تايمز

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